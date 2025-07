João Silva comenta sobre ser chamado de ‘filho do Faustão’

João Silva, famoso por ser filho do apresentador Fausto Silva, está prestes a estrear uma nova versão de seu programa, o “Programa do João”, que vai ao ar no SBT no dia 9 de agosto. Em um encontro com a imprensa, ele falou sobre seu nome e as comparações que recebe por ser filho de uma das personalidades mais queridas da televisão brasileira.

Ao ser questionado se se incomodava com o rótulo de “nepobaby”, João logo deixou claro que não vê isso como um problema. Para ele, ser filho de Faustão é motivo de orgulho. Ele explicou que desde criança sempre ouvia elogios ao pai e que isso era maravilhoso. “Na escola, as pessoas tinham curiosidade sobre o meu pai”, contou. João enfatiza que é importante valorizar as oportunidades que teve na carreira, tendo trabalhado com Faustão na Band.

Embora João demonstre orgulho por seu sobrenome, ele também deseja ser reconhecido por seu próprio trabalho. Em suas palavras, quer ser o “apresentador João Silva, filho do Faustão”, e levar a história do pai adiante. Ele ressaltou que suas características são diferentes das de Faustão. Enquanto o pai é mais humorístico e expansivo, João se descreveu como carinhoso e tranquilo. Ele acredita que, com sua forma de ser, conseguirá se destacar no cenário da televisão.

A escolha de João pelo SBT, uma emissora onde muitos familiares de grandes comunicadores também tiveram desafios semelhantes, reforça essa ideia de construção de identidade. Ele mencionou que figuras como Silvio Santos, Hebe Camargo e Gugu Liberato são únicas, e que sua missão é trabalhar duro para oferecer conteúdo de qualidade ao público.

João não contará com a presença de Faustão na estreia do programa. Ele tentou convencer o pai a participar de uma entrevista, mas entende que Fausto tem aversão a esse tipo de aparição. Contudo, o SBT promete uma surpresa especial em homenagem ao Dia dos Pais, que acontece na véspera da estreia.

O jovem apresentador compartilhou uma valiosa lição aprendida com Faustão: a importância de se conectar com a audiência. Quando pensa em convidados e nas perguntas que fará, ele sempre considera o que o público gostaria de ver. João minimizou a pressão em torno da audiência do programa, afirmando que seus objetivos incluem tanto uma boa repercussão na TV quanto nas redes sociais.

Com uma visão positiva e um forte desejo de construir seu próprio caminho, João Silva se prepara para essa nova fase em sua carreira, buscando um equilíbrio entre honrar o legado do pai e estabelecer sua identidade na televisão.