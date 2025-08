BMW projeta 40 novos modelos da Neue Klasse até 2027

O novo BMW iX3 está prestes a fazer sua estreia, e é uma grande novidade para os apaixonados por carros! A marca vai lançar esse SUV elétrico no Salão de Munique em setembro, e ele promete ser o primeiro modelo da plataforma Neue Klasse. O que isso significa? Um redesign total, focado em eficiência energética e conectividade que, sem dúvida, vai chamar a atenção de quem ama tecnologia e design.

Durante uma recente coletiva de imprensa, Oliver Zipse, CEO da BMW, não escondeu o entusiasmo. Ele destacou a importância desse lançamento, que não é apenas um carro, mas sim o início de uma nova era para a marca. Olha só: até 2027, a BMW planeja lançar mais de 40 novos modelos, abrangendo todos os segmentos e motorização. É carro para todo gosto e necessidade!

Além do iX3, a marca já está de olho no futuro. Em 2026, está previsto o lançamento de um sedã baseado na mesma plataforma, que vai ser a nova geração do Série 3 elétrico, enquanto a versão a combustão também vai receber algumas atualizações espertas. A BMW está investindo pesado em novidades, com um painel digital chamado Panoramic iDrive que também deve chegar a outros modelos, como o Série 5.

Por mais que a expectativa seja alta, é bom lembrar que o primeiro semestre de 2025 não foi dos melhores para a marca. A receita caiu 8% em relação ao ano passado, principalmente por causa de uma demanda fraca na China e complicações na variação cambial. E quem dirige bastante sabe que isso pode impactar a compra de novos carros.

Felicidade nas ruas parece que está mais próxima, com uma perspectiva de recuperação gradual nos mercados. Os europeus, por exemplo, devem ver um aumento no número de veículos eletrificados, um cenário bastante positivo para quem está de olho nos SUVs e sedãs. Já na China, o foco deve estar em modelos de entrada, pois a competição vai esquentar!

Nos Estados Unidos, a BMW está de olho em algumas mudanças nas tarifas que podem afetar o mercado. Um acordo entre americanos e europeus pode trazer uma redução parcial nos impostos sobre veículos e autopeças, mas ainda é cedo para cravar qualquer coisa. As negociações estão em andamento e, como toda conversa importante, um desfecho ainda é incerto.

Em suma, a BMW está se preparando para uma nova fase, cheia de novidades, e até quem não é fã da marca pode ficar curioso com o que vem por aí. Quem não ama um bom carro e as promessas de tecnologia que ele traz?