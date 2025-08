Celtic, Rangers e outros conhecem sorteios de play-offs

Celtic crushed Slovan Bratislava 5-1 in last season's Champions League league phase

O Celtic enfrenta o Slovan Bratislava ou o Kairat Almaty na fase de playoffs da Liga dos Campeões. O sorteio definirá os confrontos entre essas equipes nas próximas semanas.

Os Rangers, que terminaram em segundo lugar na Premiership da Escócia, também têm um desafio à frente. Eles precisam superar o Viktoria Plzen na terceira rodada de qualificação para avançar. Caso consigam, enfrentarão o RB Salzburg ou o Club Brugge na fase seguinte.

As partidas dos playoffs estão marcadas para os dias 19 e 20 de agosto, com o retorno nos dias 26 e 27 do mesmo mês. As equipes vencedoras irão para a fase de grupos da competição, enquanto as derrotadas serão rebaixadas para a fase de grupos da Liga Europa.

Se os Rangers não conseguirem vencer o Viktoria Plzen, ainda assim garantirão uma vaga na fase de grupos da Liga Europa, proporcionando uma segunda chance na temporada europeia.

Na última temporada, o Celtic teve um desempenho expressivo contra o Slovan Bratislava, vencendo por 5 a 1 em Glasgow, o que contribuiu para uma colocação de 21ª na tabela geral da Liga dos Campeões. A equipe, sob o comando de Brendan Rodgers, teve uma campanha de três vitórias e três empates na fase de grupos, mas foi eliminada em um confronto apertado contra o Bayern de Munique nas oitavas de final.

O Celtic já enfrentou outros clubes do Cazaquistão no passado, vencendo o Shakhter Karagandy e o Astana em 2013 e 2017, respectivamente. No entanto, nunca se mediu forças com o Kairat Almaty até o momento.

Os Rangers, por sua vez, alcançaram a fase de grupos da Liga dos Campeões mais recentemente em 2022, buscando repetir a experiência e fazer uma boa campanha na temporada atual.