BMW planeja concorrente para o Mercedes-Benz Classe G em 2029

O Mercedes-Benz Classe G é um verdadeiro ícone no mundo dos SUVs de luxo, reinando absoluto há mais de quarenta anos. Com suas linhas quadradas e robustez, esse modelo se destaca não apenas pela resistência, mas também pela versatilidade. De aventuras off-road radicais a versões mais voltadas para o desempenho esportivo, ele conquistou fãs pelo mundo afora.

A concorrência, sempre atenta, está começando a se movimentar. A BMW, que até agora observava silenciosamente, parece pronta para entrar nesse jogo com um novo projeto conhecido internamente como G74. Parece que a marca alemã está disposta a desafiar o dominador do segmento, e isso promete agitar as coisas!

De acordo com informações que circulam, o novo SUV deve entrar em produção no segundo semestre de 2029, na fábrica da BMW em Spartanburg, nos Estados Unidos. O mercado norte-americano, famoso por sua paixão por SUVs, será um dos principais focos. O G74 promete ser baseado em uma versão totalmente reformulada da plataforma CLAR, que é utilizada atualmente pelo X5, mas adaptada para encarar terrenos mais difíceis.

Design e mecânica

O visual do G74 deve seguir uma linha robusta e musculosa, algo que lembra um pouco o BMW XM, mas com um toque único. A ideia é transmitir a impressão de força e resistência, perfeita para quem adora um desafio fora da estrada. Em termos de motorização, tudo indica que a BMW apostará em versões de motores a combustão e também híbridos plug-in. A eletrificação total vai ficar para um futuro próximo, já que o mercado para SUVs elétricos desse tipo ainda não está muito aquecido.

O Classe G já mostrou isso: a versão elétrica ainda não deslanchou como esperado, com vendas bem abaixo do ideal. Recentemente, um executivo da Mercedes-Benz até comentou que o EV estava “tendo dificuldades” para se firmar no mercado, vendendo apenas 1.450 unidades em um ano, enquanto as versões a gasolina e diesel dispararam, chegando a quase 10 mil unidades.

Concorrência pesada

Entrar nesse segmento não será uma missão fácil. Os compradores do Classe G e do Land Rover Defender têm um apego emocional forte, comprando muito mais pelo status e pela paixão do que pela necessidade real. No entanto, a BMW vê uma oportunidade, especialmente agora, quando as marcas de luxo apostam pesado em SUVs grandes e com design imponente.

Quem sabe o G74 não seja lançado em uma versão esportiva M, seguindo a mesma linha do Classe G AMG, que combina luxo com um desempenho de fazer qualquer um sonhar. Imagina dar uma acelerada em um modelo assim em uma estrada sinuosa! É a promessa de uma boa mescla entre estilo e potência.

A espera promete ser emocionante, pois com a particularidade que a BMW adiciona em seus modelos e a demanda crescente por SUVs com DNA off-road, o que vem por aí pode surpreender até os mais ardorosos fãs do Classe G.