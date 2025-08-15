Locomotivas a vapor e a diesel retornam a ferrovia Sorocabana

As locomotivas a vapor e a diesel estão de volta aos trilhos da histórica ferrovia Sorocabana, lá em Sorocaba, interior de São Paulo. Essa ação especial celebra os 371 anos da cidade e é uma iniciativa da Sorocabana – Movimento de Preservação Ferroviária. Eles restauraram verdadeiras relíquias, trazendo de volta máquinas que marcaram época para passeios turísticos.

O evento não só resgata a memória ferroviária, mas também chama a atenção de quem quer conhecer mais sobre esse meio de transporte. Os passeios incluem trajetos curtos, visitas a museus e a chance de ver de perto locomotivas fabricadas entre 1891 e 1968, que são consideradas verdadeiras joias do patrimônio industrial brasileiro.

Passeios históricos e programação especial

Os passeios começaram no início do mês e haverá novas partidas nesta sexta-feira (15) e sábado (16). Na sexta, a estrela do dia será a maria-fumaça Baldwin nº 58, construída em 1891, com passeios gratuitos às 10h30 e 14h30. Já no sábado, será a vez do Trem dos Operários, a diesel, que sairá em horários variados: 11h, 14h e 15h30.

E tem mais! Quem for no Trem dos Operários pode visitar o Museu da Tecelagem, que fica na antiga Fábrica Santa Maria, inaugurada em 1892. O ingresso custa R$ 30 por pessoa, mas é de graça para crianças de até seis anos que estiverem com um adulto. A renda arrecadada ajuda na manutenção e nos cuidados com as locomotivas e vagões.

Rota e atrações durante o trajeto

O percurso atual é de dois quilômetros, ligando a estação de partida à antiga estação da Vila Assis. O trajeto cruza uma ponte sobre o rio Sorocaba, com 103 metros de extensão. Mesmo sendo curto, é repleto de histórias e ainda oferece vistas deslumbrantes.

Eric Mantuan, da associação, conta que há planos de expandir essa rota para retomar a conexão entre Sorocaba e Votorantim, revitalizando parte do trajeto original da Estrada de Ferro Sorocabana.

No Centro de Memória Ferroviária, uma coleção diversificada de locomotivas e vagões restaurados pode ser apreciada. Destaque para a locomotiva elétrica nº 2041, feita em 1948 pela General Electric, e a diesel-mecânica Whitcomb, de 1942, que também fará parte dos passeios. Há ainda modelos diesel-elétricos e carros de passageiros que foram fabricados entre 1951 e 1963.

Resgate cultural e potencial turístico

A volta das locomotivas a vapor e diesel na Sorocabana é um marco importante para a valorização do patrimônio histórico e um impulso para o turismo na região. Com passeios educativos e envolventes, a iniciativa traz o público para mais perto da rica história ferroviária do Brasil, ao mesmo tempo que incentiva a preservação desse legado tão valioso.

E você, já teve a chance de fazer um passeio de maria-fumaça ou de um trem histórico? O que acha que essa reativação pode significar para o turismo e a economia local?