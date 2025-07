BMW Motorrad apresenta conceito Titan com motor turbinado

A BMW Motorrad deu um show ao apresentar a Titan, uma moto conceito que se baseia na nova R 1300 R, mas com um toque bem mais arrojado e radical. Aqui, não estamos falando apenas de um design alucinado; essa bela máquina vem equipada com um sistema de óxido nitroso, que promete levar a sua pilotagem para um nível cheio de emoção e adrenalina.

Logo de cara, a Titan se destaca pelo visual. Com a dianteira rebaixada, parece que essa moto está sempre pronta para a corrida. E o melhor: ao invés de esconder os componentes, ela exibe cada detalhe, incluindo um escape Akrapovic em titânio que contorna a roda traseira e se conecta ao motor boxer, que entrega impressionantes 143 cv.

Um dos detalhes que impressiona é o painel em fibra de carbono, que envolve o tanque de combustível e deixa à mostra o filtro de ar. O assento? Minimalista total, sem espaço para passageiro e sem para-lama, destacando que a Titan é feita para desempenho, sem muitas frescuras.

A inspiração para a Titan vem das motos customizadas e do mundo das corridas de rua. Para garantir arrancadas mais firmes (e evitar que a moto empine demais), ela conta com uma balança traseira alongada, bem no estilo drag. E o sistema de óxido nitroso ali posicionado entre os tubos de escape proporciona aquele “boost” que todo motorista ama.

Se você achava que a R 1300 R já tinha surpreendido, a Titan eleva a parada a outro nível. Enquanto a R 1300 trouxe uma série de mudanças interessantes, a Titan se destaca pela ousadia e pelas possibilidades que abre para o que uma moto de alta performance pode ser.

Embora essa moto seja um projeto pensado para chamar atenção e, claro, que fique mais na vitrine do que na rua, a BMW frequentemente usa ideias inovadoras de conceitos para criar modelos de produção. Afinal, já imaginou ver alguma coisa inspirada na Titan rodando por aí?

A verdade é que a Titan mostra o espírito audacioso da BMW, disposto a inovar no mundo das duas rodas, o que é uma raridade bem-vinda! Fica a curiosidade sobre o que mais essa gigante do automobilismo pode trazer no futuro.