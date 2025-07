Reggie e Ron garantem 81 mil refeições em radiothon no Houston

A SportsRadio 610, emissora de rádio de Houston, realizou seu primeiro evento beneficente, o Reggie and Ron Radiothon, e arrecadou um total de R$ 27.240. Todo o dinheiro levantado será direcionado para o Houston Food Bank, uma instituição que combate a insegurança alimentar na região.

O evento, que teve duração de 12 horas, foi conduzido pelos apresentadores Reggie Adetula, do programa “In the Loop”, e Ron Hughley, do programa “The Drive”. A quantia arrecadada será suficiente para fornecer aproximadamente 81.720 refeições para pessoas e famílias que enfrentam dificuldades na área do sudeste do Texas, segundo informações do Houston Food Bank.

Durante a transmissão, diversos outros locutores e personalidades da emissora se juntaram à causa, incluindo Tucker “Frito” Young e Katy Dempsey, da 100.3 The Bull, além de Jessie Watt, da Mix 96.5.

Parker Hillis, gerente da SportsRadio 610, ressaltou a importância do evento, dizendo que a emissora está comprometida em usar sua influência para ajudar a comunidade de Houston. Ele destacou que os ouvintes demonstraram grande apoio à causa, o que reflete a forte conexão que eles têm com a rádio e a cidade.

Brian Greene, presidente e CEO do Houston Food Bank, também expressou sua gratidão pelo sucesso do radiothon. Ele agradeceu à emissora e a todos os que participaram, destacando que o valor arrecadado irá beneficiar muitas pessoas necessitadas. Greene lembrou que o apoio da comunidade é fundamental para continuar oferecendo alimentos às pessoas em Houston e em 18 outros condados do sudeste do Texas.

Esse primeiro Reggie and Ron Radiothon não só mobilizou os ouvintes, mas também enfatizou o papel da rádio como uma plataforma importante para iniciativas de responsabilidade social na cidade.