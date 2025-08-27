BMW, GWM e Ford se destacam em satisfação de concessionárias

A Fenabrave soltou os números da 29ª edição da pesquisa “A Voz do Concessionário” e, se você é apaixonado por carros, esses resultados vão te interessar! A pesquisa avalia como os lojistas estão se sentindo em relação às montadoras no Brasil e, para isso, 23 marcas foram ouvidas, entre elas gigantes como BMW, Toyota, Ford, Volkswagen e Fiat, além de três chinesas: GWM, BYD e Chery.

O levantamento analisa vários pontos importantes, como a rentabilidade, o suporte e a comunicação da montadora com as concessionárias. Tem também o Índice de Valor, que mede como a montadora contribui para a lucratividade do negócio, e o Índice de Parceria Comercial, que mostra o quão bem as fábricas se relacionam com os revendedores.

Bora aos destaques! A BMW se destacou como a grande campeã, liderando o Índice de Valor com 83,7 pontos. Logo atrás vem a GWM, com 83,1. A Mitsubishi também fez bonito, ocupando o quinto lugar com 76 pontos. É interessante notar que algumas marcas chinesas estão começando a dar trabalho para as tradicionais, como a Caoa Chery que ficou em sexto lugar com 75,6 pontos.

Por outro lado, a BYD não foi bem, somando apenas 54,9 pontos, e ficou entre as últimas colocadas. Quem já teve um carro da marca ouviu muito sobre as críticas em relação ao suporte pós-venda e falta de comunicação. Olha, quem dirige muito entende a importância de ter um atendimento bom, né?

No Índice de Parceria Comercial, a BMW também brilha, liderando com 85,2 pontos, seguida pela GWM e Toyota. As piores notas ficaram com a Renault, GM e novamente a BYD. Essas montadoras têm enfrentado críticas sobre a comunicação e a gestão de produtos.

A pesquisa também revelou que marcas com lançamentos fresquinhos, como a Chevrolet, não agradaram muito suas redes, ocupando a 20ª posição com apenas 50,5 pontos. É surpreendente ver a Land Rover/Jaguar na lanterninha da lista, com 47,5. Para quem já sonhou em ter um desses, pode ser decepcionante saber que a percepção de crescimento não está por cima.

Em resumo, esse estudo reforça que para uma montadora brilhar, é preciso mais do que um carro bonito. É preciso ter produtos que o público deseje, suporte financeiro firme e um bom relacionamento com as concessionárias. No final das contas, marcas bem avaliadas têm mais chances de crescer, enquanto as que estão numa fase complicada precisam urgentemente achar um melhor caminho.