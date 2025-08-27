Entretenimento

Band pode retornar com transmissões da Copa Sul-Americana

Copa Sul-Americana. Foto: Divulgação
Band estuda voltar a transmitir a Copa Sul-Americana após mais de uma década

A Band está considerando voltar a transmitir a Copa Sul-Americana, torneio organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). A emissora não exibe partidas da competição desde 2012. Esse interesse da Band surge em meio às negociações para os direitos de transmissão da competição, que ocorrerão em breve.

Recentemente, executivos da Band participaram de um evento da Conmebol em São Paulo, onde foram apresentados pacotes de mídia para o período de 2027 a 2030. Durante o encontro, que também contou com a presença de grandes empresas do setor, a Band mostrou interesse em transmitir um jogo por rodada do torneio, o que poderia reposicionar a emissora no cenário das competições sul-americanas de clubes.

Além da Band, grandes players do mercado foram representados no evento, como Globo, Record, SBT, Disney, Paramount, Warner Bros. Discovery, Google e Livemode. Embora nem todas as empresas devem fazer uma proposta formal, a participação no evento demonstra um crescente interesse em acompanhar as movimentações da Conmebol em relação aos direitos esportivos.

No atual cenário, o SBT, que já possui os direitos de transmissão da Copa Sul-Americana, expressou a intenção de renovar e até expandir esse portfólio, com a possibilidade de reaver os direitos da Copa Libertadores. Por outro lado, a Record também está se preparando para apresentar uma proposta para exibir jogos da Sul-Americana em TV aberta, intensificando a disputa pelo torneio.

Em 2025, o SBT registrou boa audiência durante a competição, especialmente em jogos que contaram com a participação do Corinthians, quando a emissora atingiu mais de 10 pontos na Grande São Paulo. Esse resultado ressalta a importância e a popularidade da Copa Sul-Americana na programação esportiva das emissoras.

