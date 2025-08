BMW Group começa a fabricar motores elétricos em Steyr

A BMW acaba de dar um grande passo na linha de eletrificação. A montadora começou a produção em série do novo motor elétrico de sexta geração (Gen6) na sua fábrica de Steyr, na Áustria. Esse motor será o coração dos modelos da linha Neue Klasse, que estão prometidos para chegar às ruas a partir de 2025. E para aqueles que sonham com um carro elétrico, vale notar que a BMW está explorando opções que podem oferecer até 1.000 km de autonomia, um sonho possível.

Os principais componentes do motor – rotor, estator, transmissão e inversor – serão feitos ali mesmo em Steyr. A carcaça é fabricada na planta de Landshut. O legal é que parte do processo vai acontecer em ambientes especiais, como uma sala limpa para os inversores. Isso mostra como a fábrica está se adaptando para se destacar na nova era elétrica.

Essa nova geração de motores foi projetada para trabalhar com uma arquitetura de 800 volts. Isso, combinado com o uso de semicondutores de carbeto de silício, promete melhorar muito o desempenho e a eficiência do motor. Isso significa que a energia da bateria vai ser convertida de maneira mais rápida e precisa, tudo isso de uma forma bem compacta.

E você sabia que, em relação à geração anterior, a nova versão traz uma redução de 40% nas perdas de energia, 20% nos custos e 10% no peso? Para quem aprecia a performance e a economia na hora de dirigir, isso é música para os ouvidos. O futuro BMW iX3 50 xDrive, por exemplo, pode chegar a até 800 km de autonomia. Para quem já pegou estrada com um bom carro elétrico, sabe o quanto esses números são empolgantes.

A história da fábrica de Steyr não é nova; ela já tem mais de 40 anos fabricando motores a combustão para a BMW e MINI. Agora, ela se tornará um ponto focal também na eletrificação. Até 2030, a BMW planeja que metade dos funcionários na unidade vá trabalhar na produção desses motores elétricos. Para conseguir essa transformação, a montadora vai investir mais de 1 bilhão de euros até o fim da década. Um investimento que mostra o compromisso da marca com a inovação e a sustentabilidade.

A produção será feita seguindo um sistema modular, permitindo que diferentes versões do motor sejam fabricadas de maneira flexível. Isso é uma boa notícia para os amantes da personalização e da adaptabilidade.

Milan Nedeljković, o chefe de Produção do BMW Group, ressaltou que essa mudança é crucial para o futuro da marca. A ideia é que Steyr se torne a base de toda a rede global de motores elétricos da empresa. Já Klaus von Moltke, diretor da fábrica, lembrou que esse projeto foi anunciado em 2022 e celebra o início da produção: “Não se trata apenas de aumentar a capacidade. É um compromisso com a tecnologia, com a Europa e com o futuro.” A BMW está apostando forte em inovações, com destaque para a nova BMW M350, que promete chegar com até 420 cv e um visual futurista que combina com a Neue Klasse.

Com essas novidades, quem é apaixonado por dirigir pode esperar um futuro elétrico que não vai decepcionar.