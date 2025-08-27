BMW confirma chegada do M2 CS ao Brasil ainda em 2023

A BMW está a mil por hora com suas novidades na pista brasileira em 2025! Após as atualizações no Série 2 Gran Coupé e outras surpresas da divisão M, a marca anunciou que o M2 CS, um modelo que promete fazer barulho, vai desembarcar por aqui. Este cupê chega como uma edição especial e muito esperada — não dá pra perder!

Por enquanto, a gente sabe que o M2 CS será 30 cv mais potente que o M2 Coupé comum, que atualmente tem 480 cv. Imagine a sensação de pisar no acelerador e sentir essa força extra! A BMW ainda não liberou detalhes como torque ou equipamentos, mas fica tranquilo, mais informações sobre preço e especificações técnicas estão a caminho.

M2 CS: o que já sabemos

Falando do visual, o novo BMW M2 CS já fez sua estreia e trouxe mudanças interessantes. Com um motor seis-cilindros em linha de 3,0 litros e equipado com dois turbos, o bichinho entrega impressionantes 523 cv e 66,2 kgfm. Para quem curte velocidade, a transmissão é automática de oito marchas — não tem opção manual, mas treinar no modo automático pode ser uma experiência bem divertida. Ah, e não se esqueça: ele mantém a tração traseira, um ponto positivo para os amantes de dirigir com emoção, será que você já sonhou em levar um desses para um track day?

Com um peso total de 1.710 kg, o M2 CS é 44 kg mais leve que o M2 manual, que é vendido em outros mercados. Essa redução foi possível graças ao uso de materiais como fibra de carbono no capô e na tampa do porta-malas, além de rodas forjadas e bancos tipo concha que oferecem um apoio brutal nas curvas. E para quem realmente deseja potencializar a frenagem, há a opção de instalar freios de carbono-cerâmica que custam uns US$ 8.500 — cerca de R$ 48.300. Imagina entrar nessa fera e sentir o desgaste dos pneus enquanto você acelera!

Como se isso não fosse o bastante, a divisão M da BMW também trabalhou na suspensão, nos amortecedores e no diferencial eletrônico, o que resulta em um esportivo capaz de ir de 0 a 100 km/h em apenas 3,7 segundos. Isso mesmo! Em um instante, você e sua máquina estão lá, sorrindo na velocidade máxima de 303 km/h. Nos Estados Unidos, ele parte de um preço em torno de US$ 99.775, que dá aproximadamente R$ 567 mil. Para você ter ideia, o M2 Coupé está à venda atualmente no Brasil por R$ 673.950, e a versão Track, R$ 727.950.

Agora só precisamos esperar que esse supercarro chegue, não é mesmo? Ah, imagina o tesão de fazer uma viagem de fim de semana com um brinquedo desses nas mãos!