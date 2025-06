BMW anuncia chegada do novo Série 2 Gran Coupé 2026 ao Brasil

A BMW está com novidades quentes para os apaixonados por carros! No segundo semestre de 2025, a marca alemã vai trazer para o Brasil duas versões fresquinhas do Série 2 Gran Coupé: as configurações 220 M Sport e M235 xDrive. Se você curte um sedã estiloso, não vai querer perder isso!

Esses novos modelos, que vêm diretamente da Alemanha, chegam com um design repaginado. A grade frontal agora está mais harmoniosa com os faróis, que também ganharam um novo visual. Um detalhe interessante é que os tradicionais LEDs circulares foram deixados de lado. As lanternas traseiras estão maiores e mais esculpidas, enquanto o para-choque dianteiro exibe linhas mais esportivas. O comprimento do sedã aumentou 20 mm, totalizando 4.546 mm, e a altura chegou a 1.435 mm — mais espaço para você e seus passageiros.

O interior é um show à parte! O painel agora vem equipado com o novo sistema multimídia iDrive 9, que tem uma tela curva de 11,2 polegadas cheia de tecnologia. Imagine a facilidade de navegar com uma interface baseada na plataforma Snapdragon Cockpit. E para os viajantes frequentes, o carregador por indução ganhou um upgrade e os porta-copos mudaram, garantindo mais praticidade. Nas versões mais completas, você pode contar com o incrível sistema de som Harman/Kardon com 12 alto-falantes, head-up display, teto solar panorâmico e ar-condicionado digital com duas zonas — perfeito para os dias quentes!

Mudanças também chegam na transmissão. O antigo câmbio automático de oito marchas foi substituído por uma nova caixa de dupla embreagem com sete velocidades, prometendo trocas mais rápidas. E para quem ama uma pegada esportiva, nas versões com o pacote M-Sport, dá para ativar a função “Sport Boost”, que prepara o motor, o câmbio e o chassi para um desempenho de arrancada impressionante.

Ambas as versões vão contar com o motor 2.0 TwinPower Turbo, mas com potências diferentes: o M235 xDrive pode alcançar até 317 cv, enquanto o 220 M Sport terá 204 cv. Para os fãs de números, é bom ficar ligado na ficha técnica que a BMW ainda vai liberar!

Com a chegada do M235, a BMW já conta com dez modelos da linha M disponíveis no Brasil. Modelos que são sonho para muitos, como o M2 e o M3, estão nessa lista.

Atualmente, o Série 2 é comercializado na configuração 218i Gran Coupe M Sport, que parte de R$ 320.950. É bom ficar atento, pois essa faixa de preço deve sofrer alterações com a nova linha que chega em 2026. Agora é só esperar e preparar o coração para essas máquinas que estão por vir!