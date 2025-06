Fruta rara do Brasil pode estar à beira da extinção

A jabuticaba-branca é uma verdadeira joia da biodiversidade brasileira, mas está enfrentando um sério risco de extinção. Essa fruta rara, também conhecida pelo nome tupi guarani ibatinga, que significa “fruta branca”, tem uma distribuição bastante restrita, concentrando-se em áreas preservadas da Mata Atlântica, especialmente na Serra da Mantiqueira, no Rio de Janeiro.

Essa fruta deliciosa é bem diferente da jabuticaba que estamos acostumados. Enquanto a versão comum tem a casca roxa e a polpa escura, a jabuticaba-branca apresenta uma casca e polpa amarelo-esverdeadas, mesmo quando madura. Ela é super nutritiva, cheia de vitaminas do complexo B, vitamina C e minerais como ferro, fósforo e cálcio. O sabor é doce e levemente ácido, perfeito para saborear in natura ou utilizar na produção artesanal de geleias, vinhos, doces e sorvetes.

Além de ser uma delícia, a jabuticaba-branca também é valorizada em práticas de medicina natural. Muitas comunidades acreditam que ela tem propriedades terapêuticas, sendo utilizada no alívio de problemas respiratórios como a asma. Apesar do conhecimento popular, a quantidade de árvores dessa espécie tem diminuído drasticamente.

### Ameaça de Extinção e Distribuição da Espécie

Atualmente, a jabuticaba-branca está classificada como rara e ameaçada de extinção. Pesquisas mostram que suas populações estão em sério declínio. No Brasil, botânicos identificaram apenas seis árvores silvestres conhecidas, localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em São Paulo, elas são encontradas em Guararema, enquanto no Rio uma está em Paraty e outra em Conceição de Macabu. A última árvore conhecida em Minas Gerais fica em Carmo de Minas. Essa distribuição tão limitada torna a necessidade de ações imediatas para sua preservação ainda mais urgente.

### Iniciativas de Resgate e Cultivo

Frente a essa ameaça, várias iniciativas têm surgido para resgatar e cultivar a jabuticaba-branca. Um grupo de entusiastas, liderado pelo fotógrafo Silvestre Silva e pelo psicanalista Flávio Carvalho Ferraz, cultivou cerca de 180 mudas dessa planta na cidade de Cambuí, em Minas Gerais. A ideia é distribuir essas mudas para botânicos, agricultores e colecionadores, ajudando a aumentar a população da espécie e evitar sua extinção. O cultivo exige cuidados especiais, já que o manejo da planta é delicado. Técnicas específicas são necessárias para garantir um desenvolvimento saudável e, por isso, a produção em larga escala fora de áreas preservadas é bastante limitada.

### Importância da Mata Atlântica para a Jabuticaba-Branca

A Mata Atlântica, lar da jabuticaba-branca, é um dos biomas mais ameaçados do Brasil. A urbanização e a agricultura têm devastado grande parte dessa vegetação original, exacerbando a situação da jabuticaba-branca, cuja raridade e possível extinção são fortemente ligadas à perda de seu habitat. Proteger essas áreas e criar reservas específicas é fundamental para garantir a sobrevivência da fruta.

### Valor Cultural e Ecológico da Jabuticaba-Branca

Além de sua raridade, a jabuticaba-branca carrega um valor cultural e ecológico significativo. Seu nome, que vem do tupi guarani, enfatiza a importância histórica e simbólica que ela tem para as comunidades indígenas, que a conhecem e utilizam há gerações. O resgate dessa fruta não é apenas uma questão de preservação da biodiversidade; é também uma maneira de reconhecer e valorizar o patrimônio natural do Brasil.