BEXP abre loja Porsche Approved com seminovos esportivos

Que tal dar uma voltinha em um Porsche seminovo e sentir a emoção de dirigir um desses ícones sobre rodas? Agora isso é possível de um jeito que combina conforto e segurança, tudo na nova concessionária Porsche Approved & Service Center Vila Leopoldina, administrada pelo Grupo BEXP.

Fica na Avenida Dr. Gastão Vidigal, 1234, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. E olha que essa unidade é a primeira do Brasil a ter um sistema de verificação e aprovação de seminovos da Porsche, já conhecido em outros lugares do mundo. Eles oferecem o famoso selo “Porsche Approved” e um atendimento de altíssimo nível, que você já deve ter visto em concessionárias de carros novos. O Grupo BEXP tem um bom histórico com vendas de Porsche zero quilômetro e traz toda essa experiência para um ambiente dedicado só aos seminovos.

Modernidade e sofisticação na zona oeste

Essa nova concessionária ocupa cerca de 5 mil m², com um showroom que parece uma vitrine, destacando seis veículos. E não para por aí! A oficina segue todos os padrões exigidos pela Porsche, incluindo a capacidade de atender carros elétricos e híbridos. Isso é perfeito para a galera que gosta de tecnologia e inovação. E nunca é demais ressaltar a importância de um bom atendimento pós-venda, né?

O que é o programa Porsche Approved?

O selo Porsche Approved é a garantia de que você vai levar para casa um seminovo de procedência e qualidade. Quer um exemplo do que isso significa? Cada veículo passa por uma inspeção rigorosa de 111 itens, sendo que o carro é avaliado em todos os detalhes antes de ser aprovado. Qualquer probleminha que não esteja dentro das especificações pode barrar a certificação, a menos que a originalidade do carro seja restaurada. Por exemplo, se o carro foi blindado, ele não vai conseguir a certificação, mas isso não impede a venda na loja.

Aqui estão alguns pontos que você precisa saber sobre o programa:

– Revisão técnica minuciosa, cobrindo 111 itens.

– Garantia de 12 meses, assim como nos carros zero quilômetro.

– Sem limite de quilometragem e aceitação para veículos com até 15 anos.

– Histórico completo de manutenção, para você saber tudo que aconteceu com o carro.

– Veículos blindados e modificados não entram na certificação, mas há exceções aprovadas pela fábrica.

– A possibilidade de recertificação para novos donos, desde que tudo esteja dentro dos padrões.

E no final das contas, essa oferta de garantia traz uma tranquilidade e segurança que muita gente procura na hora de comprar um Porsche. A proposta é atender tanto novos admiradores da marca quanto os clientes que já são fiéis e querem vender seus veículos de forma prática e segura, até mesmo via consignação.

Apesar dos seminovos ainda representarem uma fatia pequena das vendas aqui no Brasil, com apenas 10%, a expectativa de crescimento é animadora. Em 2024, foram vendidos 6.172 veículos novos contra cerca de 600 seminovos. Com esse novo centro, a ideia é abrir as portas para um universo ainda maior de amantes da marca.