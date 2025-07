Filho de Marilia Gabriela fala sobre novo casamento do ex

Fim do Namoro Entre Theodoro Cochrane e Fabrício Santana: A Dor de um Desfecho

O ator Theodoro Cochrane, filho da apresentadora Marília Gabriela, compartilhou um momento de vulnerabilidade nas redes sociais nesta segunda-feira, 15 de julho de 2025. Ele fez um desabafo emocionante após descobrir, pelas redes sociais, que seu ex-namorado, o modelo Fabrício Santana, se casou com outra pessoa, o diretor de desfile e casting Bill Macintyre.

Theodoro revelou que foi pego de surpresa ao ver as fotos do casamento postadas por uma amiga em comum. Em um vídeo sincero, ele expressou sua dor ao relembrar a história de amor que teve com Fabrício, que chegou ao fim em 2021. Durante o desabafo, o ator admitiu que ficou sabendo da nova fase da vida do ex pouco antes de uma apresentação teatral em que estava acompanhado de sua mãe. Ele descreveu a sensação como "uma dor amadurecida, solene e definitiva".

O ator, que atualmente está em cartaz na peça "A Última Entrevista de Marília Gabriela", relembrou a intensidade do fim do relacionamento. Theodoro detalhou que o término foi abrupto e cheio de dificuldades, especialmente com a recente perda de seu pai e também o desafio de se encontrar profissionalmente. Ele refletiu sobre seus sentimentos de fracasso e os questionamentos que surgiram ao saber do casamento de Fabrício: "Por que eu não fui melhor com esse amor? Por que eu botei tudo a perder?", ponderou.

Como forma de proteção emocional, Theodoro decidiu deixar de seguir a amiga que postou as fotos do casamento. Ele esclareceu que isso foi uma maneira de lidar com a dor e se concentrar na vida que está construindo. Ele na verdade compartilhou uma visão mais ampla sobre a vida: "O que eu sou hoje, provavelmente vai ser ridículo no futuro, e isso traz algum conforto", disse.

Por outro lado, Fabrício Santana também publicou em suas redes sociais sobre o grande dia. Ele expressou sua felicidade em se unir oficialmente a seu parceiro, afirmando ser grato e se considerando o "garoto mais sortudo do mundo".

As emoções de Theodoro Cochrane, ao ruborizar a experiência do amor e do término, mostram como os relacionamentos podem ter um impacto profundo, mesmo anos após o fim.