Besturn Pony 2026 oferece maior autonomia e novas cores na China

O Besturn Pony 2026, esse compacto elétrico da FAW Besturn, foi oficialmente apresentado na China em uma festa para os fãs da marca, no dia 27 de julho de 2025. As faixas de preço do modelo variam entre 34.900 e 45.900 yuan, o que se traduz em algo em torno de R$ 24 mil a R$ 31,5 mil. Não é um carro caro, considerando a proposta!

O design do Besturn Pony permanece quadrado, com três portas e espaço para quatro pessoas. Suas dimensões são bem compactas: 3 metros de comprimento, 1,51 metro de largura e 1,63 metro de altura, com uma distância entre eixos de 1,95 metro. O visual traz faróis com um toque marcante e rodas de baixa resistência, combinadas com detalhes na grade dianteira que dão um charme extra.

A traseira acompanha a identidade da frente, oferecendo uma continuidade no design que seria bem interessante notar enquanto você dirige. As laterais têm arcos de roda elegantes e os espelhos laterais na cor branca, que traz um ar moderno e despojado.

Uma das novidades que chamam a atenção é a nova cor chamada “Rosa Cereja Neve”. Para o interior, agora temos a opção do acabamento “Marrom Cacau”, que deixa tudo mais sofisticado e aconchegante. Já pensou dirigir um carro assim por aí?

No painel, uma tela central de 10,1 polegadas apareceu nas versões mais completas, juntamente com uma chave Bluetooth que você pode usar pelo celular. Isso mesmo! Um toque a menos no bolso. O sistema de entretenimento também permite atualizações via internet (OTA), o que é super prático, e ainda conta com um assistente inteligente chamado DeepSeek e um gravador de condução. Para quem pega muito engarrafamento ou faz manobras em espaços apertados, a função de deslocamento lento é um alívio no dia a dia.

Falando do motor, ele é um síncrono de ímã permanente que entrega 30 kW (equivalente a 42 cavalos) e um torque de 90 Nm. A bateria é de fosfato de ferro-lítio, com capacidade de 18,11 kWh, garantindo uma autonomia de até 222 km, segundo os testes chineses. Para quem já testou outros elétricos, sabe que essa autonomia é ótima para o uso urbano e até pequenas viagens.

Comparando ao modelo anterior, que tinha motor de 20 kW (28 cv) e autonomia de 122 km, a nova versão traz um bom avanço em desempenho e tecnologia. Uma mudança a se notar no tráfego cotidiano, sem dúvidas.

Se você é fã de novidades automotivas e está de olho nas novidades que devem chegar, a Volvo já confirmou que o ES90 estará no Brasil em 2026. É a evolução dos elétricos dando espaço para mais opções no mercado!