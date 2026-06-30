Globo substitui Marcos Palmeira por Mateus Solano em novela

A Globo está realizando mudanças importantes na nova novela “Lá na Minha Terra”, que estreia em novembro. A trama, escrita por Mário Teixeira e com direção de Allan Fiterman, vai ocupar a faixa das seis, sucedendo “A Nobreza do Amor”. A novela se passará no interior do Brasil e terá um drama de época como proposta central.

Uma das principais mudanças no elenco é a troca de um dos protagonistas. O papel que inicialmente foi oferecido a Marcos Palmeira agora será interpretado por Mateus Solano. Essa decisão surgiu devido a uma preocupação interna da emissora em evitar que Solano e Dira Paes, que já atuaram juntos recentemente, formassem uma dupla de maneira tão próxima novamente. A ideia é criar uma nova dinâmica para o romance que será central na história.

Na trama, Dira Paes interpretará Rosenda, uma personagem com seu amor em disputa entre dois personagens: um de Mateus Solano e outro de Du Moscovis. A escolha de Solano para o papel é vista como uma forma de diversificar o elenco e trazer uma combinação menos previsível para o enredo.

Ainda há negociações em aberto para completar o elenco, principalmente em relação a uma personagem feminina importante. Camila Morgado está sendo considerada para esse papel, caso a negociação com Paolla Oliveira, que é a escolha prioritária da Globo, não avance como esperado. Paolla foi cogitada para substituir Carolina Dieckmann, que deixou a produção.

Além das negociações com as atrizes, outros nomes já estão confirmados no elenco, como Alana Cabral, Lília Cabral, Gabriela Loran e Leandro Daniel. A expectativa agora é que “Lá na Minha Terra” leve o público a uma viagem ao interior do Brasil, explorando histórias e dramas que ressoam com a cultura local.