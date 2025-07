Farmers in the Shenandoah Valley experienced improved weather conditions in 2025.

Em Rockingham County, na Virgínia, a agricultura local apresenta uma grande transformação em comparação com o ano anterior. Enquanto em 2024 as plantações de milho enfrentaram sérios problemas devido à seca, em 2025 a situação é bem diferente, com chuvas abundantes.

Glenn Rodes, um dos sócios da Riverhill Farms, descreveu o ano passado como um verdadeiro desastre para a produção agrícola, com a baixa precipitação causando danos significativos às colheitas. A falta de água obrigou muitos agricultores a depender de sistemas de irrigação para conseguir manter suas plantações. “Se você não tinha irrigação na temporada passada, foi realmente difícil”, afirmou Rodes.

Por outro lado, o ano de 2025 está sendo promissor. Rodes destacou que, até agora, a estação de crescimento tem sido excelente, com chuvas adequadas tanto no início quanto durante o verão. Isso é crucial não apenas para o milho, que é a principal cultura, mas também para outras plantações no local. A Riverhill Farms, que se estende por quase 900 acres, tem se beneficiado das condições climáticas favoráveis.

Ainda segundo Rodes, as colheitas deste ano superaram as de 2024. As plantações de grãos plantadas no início da primavera tiveram um bom desempenho graças à umidade adequada. Além disso, as culturas que foram plantadas depois das primaveras também estão se desenvolvendo muito bem. “Mesmo no meio do verão, quando costumamos ter uma estiagem, este ano está indo muito bem”, declarou Rodes.

Ele ressaltou a importância das chuvas que estão ocorrendo quando necessário, afirmando que isso faz toda a diferença para o sucesso das colheitas, representando uma distinção clara entre o fracasso e o sucesso na agricultura. Assim, a Riverhill Farms se prepara para uma estação promissora, após um ano desafiador.