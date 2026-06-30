SBT procura parceiro para retomar novelas adultas com Iris Abravanel

O SBT está se preparando para reintroduzir novelas adultas em sua grade, após um longo período focado em produções infantis. Para isso, a emissora está avaliando três novos roteiros da autora Iris Abravanel, que é a principal responsável pelas histórias do canal. A meta é que esse retorno ocorra até 2027.

Atualmente, a dramaturgia do SBT está fora do ar, e a emissora tem enfrentado desafios com suas audiências, que variam entre 3 e 4 pontos no Ibope em São Paulo. O canal ocupa a terceira posição entre as emissoras de TV aberta, o que reforça a importância de voltar a produzir conteúdo nacional.

Um dos aspectos centrais desse planejamento é a parceria com a plataforma de streaming Disney+. A proposta é levar um dos novos projetos para essa plataforma, aproveitando uma relação já estabelecida entre as duas empresas, que trabalham juntas em projetos como “The Voice Brasil”.

Iris Abravanel, viúva de Silvio Santos, está à frente deste movimento, trazendo suas histórias para discussão. Entre os três roteiros em análise, um deles se destaca por ser uma novela de época, que exige um investimento maior em cenários e figurinos, tornando seu custo um fator importante na produção. Essa novela pode representar uma oportunidade de fortalecer a imagem da dramaturgia adulta do SBT no mercado.

Vale lembrar que a emissora tem um histórico significativo em novelas desse tipo. “Éramos Seis”, exibida em 1994, foi um dos maiores sucessos da emissora e também se passa em uma época anterior. A última novela adulta produzida pelo canal foi “Amor e Revolução”, que retratou a Ditadura Militar e foi ao ar em 2011.

A produtora que deve colaborar nesta nova fase é a JPO, dirigida por José Paulo Vallone. A empresa já trabalhou com o SBT em diversos projetos nos anos 90 e 2000, incluindo novelas como “Dona Anja” e “O Direito de Nascer”. Desde a exibição de “Corações Feridos”, em 2012, o foco do SBT se voltou para produções voltadas ao público infantil, com sucessos como “Carrossel” e “Chiquititas”.

Com esse histórico, a decisão de trazer as novelas adultas de volta envolve não apenas a escolha dos roteiros. O SBT está analisando todos os aspectos, incluindo os custos de produção, a atual audiência e a necessidade de um parceiro capaz de concretizar esses projetos. O caminho para o retorno das novelas adultas é complexo, mas a emissora está trabalhando para tornar essa ideia uma realidade.