Tremembé 2 finaliza gravações e avança para nova etapa no Prime Video

O Prime Video já finalizou as filmagens da segunda temporada de Tremembé em São Paulo, dando início a uma nova fase da série. Embora a data de estreia ainda não tenha sido divulgada, a trama promete ampliar as histórias relacionadas ao presídio inspirado na famosa penitenciária.

A série continua a se basear em casos verídicos de presos que tiveram grande destaque na mídia, que passaram pela penitenciária de Tremembé. No entanto, os novos episódios vão além, combinando a continuidade das histórias conhecidas com o desenvolvimento de novos personagens.

Dentre as tramas que seguem, destacam-se as de Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen. Elize, agora fora do regime fechado, busca reiniciar sua vida profissional, enquanto Suzane se esforça para se reintegrar à sociedade.

A nova temporada também traz uma personagem inédita, interpretada por Giovanna Antonelli. Ela dará vida a Dominique Scharf, que entra no presídio após ser condenada por falsificação de documentos, fraude e estelionato.

Além disso, a temporada deve incluir personagens que se inspiram em Robinho e Thiago Brennand. João Vicente assume o papel relacionado a Robinho e Ícaro Silva será a figura inspirada em Thiago Brennand.

O conteúdo da série é baseado no livro Tremembé: O Presídio dos Famosos, escrito por Ullisses Campbell, que também é responsável pelo roteiro, ao lado de Michelle Ferreira e Juliana Rosenthal. A direção fica a cargo de Vera Egito.

A produção é realizada pela Paranoid Filmes em parceria com o Amazon MGM Studios. O elenco conta ainda com Anselmo Vasconcelos, Carol Garcia, Felipe Simas, Bianca Comparato e Marina Ruy Barbosa. A nova temporada se propõe a continuar as narrativas de Suzane e Elize, ao mesmo tempo em que apresenta novos personagens conectados ao presídio.