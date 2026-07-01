Entretenimento

Tremembé 2 finaliza gravações e avança para nova etapa no Prime Video

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 46 minutos atrás
1 minuto de leitura
Tremembé 2 encerra filmagens e entra em nova fase no Prime Video
Tremembé 2 encerra filmagens e entra em nova fase no Prime Video

O Prime Video já finalizou as filmagens da segunda temporada de Tremembé em São Paulo, dando início a uma nova fase da série. Embora a data de estreia ainda não tenha sido divulgada, a trama promete ampliar as histórias relacionadas ao presídio inspirado na famosa penitenciária.

A série continua a se basear em casos verídicos de presos que tiveram grande destaque na mídia, que passaram pela penitenciária de Tremembé. No entanto, os novos episódios vão além, combinando a continuidade das histórias conhecidas com o desenvolvimento de novos personagens.

Dentre as tramas que seguem, destacam-se as de Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen. Elize, agora fora do regime fechado, busca reiniciar sua vida profissional, enquanto Suzane se esforça para se reintegrar à sociedade.

A nova temporada também traz uma personagem inédita, interpretada por Giovanna Antonelli. Ela dará vida a Dominique Scharf, que entra no presídio após ser condenada por falsificação de documentos, fraude e estelionato.

Além disso, a temporada deve incluir personagens que se inspiram em Robinho e Thiago Brennand. João Vicente assume o papel relacionado a Robinho e Ícaro Silva será a figura inspirada em Thiago Brennand.

O conteúdo da série é baseado no livro Tremembé: O Presídio dos Famosos, escrito por Ullisses Campbell, que também é responsável pelo roteiro, ao lado de Michelle Ferreira e Juliana Rosenthal. A direção fica a cargo de Vera Egito.

A produção é realizada pela Paranoid Filmes em parceria com o Amazon MGM Studios. O elenco conta ainda com Anselmo Vasconcelos, Carol Garcia, Felipe Simas, Bianca Comparato e Marina Ruy Barbosa. A nova temporada se propõe a continuar as narrativas de Suzane e Elize, ao mesmo tempo em que apresenta novos personagens conectados ao presídio.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 46 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Casamento de Pedro e Bruna e liberdade de Adriana marcam nova fase de Quem Ama Cuida

Casamento de Pedro e Bruna e nova fase de Quem Ama Cuida

7 horas atrás
Foto: Divulgação/SBT

Iris Abravanel planeja retorno de novelas adultas no SBT

19 horas atrás
Foto: Divulgação/SBT

SBT procura parceiro para retomar novelas adultas com Iris Abravanel

19 horas atrás
Globo troca Marcos Palmeira por Mateus Solano em nova novela das seis

Globo substitui Marcos Palmeira por Mateus Solano em novela

24 horas atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo