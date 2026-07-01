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Quem ama cuida renova visual do elenco na nova fase da Globo

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Quem Ama Cuida muda visual do elenco para abrir nova fase na Globo
Quem Ama Cuida muda visual do elenco para abrir nova fase na Globo

A novela “Quem Ama Cuida” passará por uma transformação significativa a partir do dia 6 de julho, a não ser que a programação da emissora sofra alterações por conta da Copa do Mundo. Essa nova fase da trama trará não apenas mudanças na narrativa, mas também um visual renovado para vários personagens.

Dentre os integrantes do elenco que terão suas aparências alteradas estão Flávia Alessandra, Chay Suede, Isabel Teixeira, Belize Pombal, Jeniffer Nascimento, Deborah Evelyn e Mariana Ximenes. Essas mudanças visuais costumam ser utilizadas em novelas para indicar a transição para um novo capítulo na história, refletindo que os personagens estão passando por novas experiências.

Chay Suede e Isabel Teixeira, por exemplo, terão seus visuais reformulados para destacar a reconfiguração dos núcleos da trama. Na nova fase, as relações entre os personagens estarão em foco, prometendo intensificar os conflitos que já foram estabelecidos. O personagem Pedro, interpretado por Chay Suede, aparecerá casado com Bruna, interpretada por Fernanda Marques, enquanto Pilar atraí a atenção como uma figura poderosa.

As alterações de visual também têm como objetivo mudar a percepção do público sobre o enredo. Ao modificar detalhes como cabelo e figurino, a produção sinaliza que a novela está entrando em um período com novas tensões e desdobramentos dramáticos.

Nos bastidores, a produção segue em ritmo acelerado nos Estúdios Globo. Claudia Souto e Walcyr Carrasco são os responsáveis pelo roteiro, com contribuições de outros escritores como Martha Mendonça, Bruno Segadilha, Julia Laks e Wendell Bendelack. A direção geral do projeto é de Caetano Caruso, enquanto Amora Mautner cuida da direção artística.

Até o dia 29 de junho, a novela acumulou 36 capítulos e registrou uma média de 21,9 pontos de audiência na cidade de São Paulo. A exibição ocorre de segunda a sábado, logo após o Jornal Nacional, e está prevista para continuar até 22 de janeiro de 2027. O desenrolar da trama abordará temas como liberdade condicional, poder e dilemas pessoais, mostrando como o tempo afetará a vida dos personagens.

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