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Iris Abravanel planeja retorno de novelas adultas no SBT

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Foto: Divulgação/SBT
Iris Abravanel tem três projetos para retomada de novelas adultas do SBT

O SBT está se preparando para a volta da produção de novelas adultas, um formato que não é visto na emissora desde “Corações Feridos”, exibida em 2012. A expectativa é que essa retomada aconteça em 2027. A ideia está sendo desenvolvida por Iris Abravanel, viúva de Silvio Santos e uma das principais autoras da emissora.

Atualmente, o SBT ocupa a terceira posição entre as emissoras de TV aberta em São Paulo, com suas novelas mexicanas registrando uma média de 3 a 4 pontos de audiência. Embora esses números ainda garantam a continuidade do espaço na grade, o canal percebe a necessidade de trazer produções próprias de volta e, assim, aumentar sua relevância na concorrência.

Para essa nova fase, o SBT está em contato com a produtora JPO, liderada por José Paulo Vallone, que já colaborou com a emissora em projetos de sucesso no final da década de 1990 e início dos anos 2000, como “Dona Anja” e “O Direito de Nascer”.

Um dos pontos críticos a ser resolvido antes da gravação das novas novelas é o orçamento. A emissora planeja buscar parcerias com plataformas de streaming, entre elas, o Disney+. Essa estratégia é semelhante à já existente com outros formatos, como “The Voice Brasil”.

D entre os projetos que estão sendo considerados, uma novela de época se destaca como a mais ambiciosa. O SBT acredita que este tipo de produção pode trazer credibilidade e, para isso, serão necessários figurinos e cenários mais elaborados, o que elevará os custos. A viabilidade desse investimento está sendo cuidadosamente analisada.

Historicamente, o SBT já teve sucesso com novelas adultas. “Éramos Seis”, de 1994, é lembrada como uma das maiores audiências da emissora, e “Amor e Revolução”, de 2011, também teve boa repercussão ao tratar da Ditadura Militar no Brasil.

Entretanto, desde “Corações Feridos”, a programação do SBT se voltou principalmente para o público infantil e juvenil, com produções como “As Aventuras de Poliana” e “Carinha de Anjo”, consolidando uma identidade voltada a esse segmento.

A nova fase de novelas adultas em 2027 ainda depende de alguns ajustes, incluindo textos prontos de Iris Abravanel e conversas em andamento com a plataforma de streaming. O SBT trabalha para reorganizar uma área que já foi fundamental em sua trajetória e espera retomar sua produção de novelas, buscando se reafirmar no mercado.

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