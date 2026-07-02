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Globo reduz pré-jogo enquanto SBT investe em Brasil x Noruega

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Globo encurta pré-jogo e SBT amplia aposta para Brasil x Noruega
Globo encurta pré-jogo e SBT amplia aposta para Brasil x Noruega

As emissoras de televisão estão adotando estratégias distintas para a cobertura do jogo entre Brasil e Noruega, que ocorre neste domingo, 5 de julho, às 17h, e que pode eliminar uma das seleções da Copa do Mundo. A Globo optou por um pré-jogo mais curto, iniciando a transmissão às 15h30, logo após o programa Domingão com Huck. A narração ficará por conta de Everaldo Marques.

Essa decisão da Globo se baseia em dois fatores principais. Primeiro, a estrutura do seu horário, que é ocupada pelo programa anterior. Segundo, a análise de que as transmissões com pré-jogos mais longos, que abordaram bastidores e reportagens especiais, não conseguiram atrair a audiência esperada em partidas anteriores.

Por outro lado, o SBT decidiu estender seu pré-jogo com o programa Torcida SBT, apresentado por Tiago Leifert. A cobertura começará às 14h15, logo após o Domingo Legal de Celso Portiolli. O conhecido narrador Galvão Bueno será responsável pela parte final do aquecimento, entrando no ar às 16h15, cerca de 45 minutos antes do início do jogo. Essa estratégia é uma tentativa do SBT de aumentar sua audiência, especialmente levando em conta o desempenho mais forte que tem registrado aos domingos.

Atualmente, a Globo ainda lidera em termos de audiência nos pré-jogos, alcançando entre 20 a 22 pontos. O SBT, por sua vez, está na faixa de 7 a 9 pontos. A diferença ressalta como cada canal está escolhendo apresentar a expectativa pela partida, evidenciando suas abordagens distintas na cobertura do evento esportivo.

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