Casamento de Pedro e Bruna e nova fase de Quem Ama Cuida

A novela “Quem Ama Cuida” entra em uma nova fase a partir do dia 6 de julho, com o episódio 42, que marca grandes reviravoltas na trama. Nesse capítulo, Bruna e Pedro, interpretados por Fernanda Marques e Chay Suede, voltam de viagem já casados, mas o clima festivo é rapidamente ofuscado por situações desconfortáveis.

André, personagem de Henrique Barreira, nota que Pedro não demonstra entusiasmo com a nova etapa da vida. Ao mesmo tempo, Tiago, vivido por Gui Ferraz, sente-se abalado ao saber que Bruna oficializou a união. O impacto da situação também atinge Carmita, interpretada por Deborah Evelyn, que fica sabendo por Bruna que os dois pretendem morar com ela.

Um dos momentos mais tensos da trama envolve Adriana, personagem de Letícia Colin. Após conseguir liberdade condicional, ela decide buscar justiça, despertando preocupações em Otoniel, interpretado por Tony Ramos, e Elisa, vivida por Isabela Garcia. A busca de Adriana pela verdade colide com outras histórias, como quando Elenice enfrenta Tom e decide visitar Adriana, enquanto André aconselha Ademir a procurar por Pedro.

Rafael, interpretado por João Vitor Silva, ganha destaque ao celebrar uma nova parceria com César, vivido por Rainer Cadete, na clínica. O grupo também se amplia com a inclusão de Fernando, personagem de Pedro Alves, que, sem ter onde ficar após deixar a casa de Pilar, interpretada por Isabel Teixeira, busca se integrar à equipe de Rafael.

O capítulo culmina em uma cena impactante no cemitério, onde Adriana visita o túmulo de Arthur, interpretado por Antonio Fagundes, e acaba encontrando Pilar. Esse encontro intensifica a busca de Adriana por justiça, representando uma conexão direta com as feridas emocionais que permeiam a história.

Nos bastidores, a produção segue em pleno andamento nos Estúdios Globo, com roteiro e criação de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, e direção artística de Amora Mautner, enquanto Caetano Caruso assume a direção geral.

Em termos de audiência, a novela mostra um desempenho estável em São Paulo, alcançando uma média de 21,9 pontos nos 36 primeiros capítulos, resultado comparável ao da novela “Três Graças”.

A previsão indica que “Quem Ama Cuida” permanecerá na grade da emissora até 22 de janeiro de 2027, com exibições de segunda a sábado, logo após o Jornal Nacional. A próxima novela em planejamento é “Filhos do Divino”, uma continuação de “Avenida Brasil”, mas, por enquanto, a atenção se volta para as novas dinâmicas envolvendo Adriana, Bruna e Pedro.