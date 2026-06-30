Jornal Hoje atinge alta audiência após Brasil x Japão na Copa

Na tarde do dia 29 de junho de 2026, a transmissão do jogo entre Brasil e Japão, válido pela Copa do Mundo, impulsionou a audiência do Jornal Hoje, que atingiu números comparáveis aos de novelas de prime time. O programa, que foi exibido logo após o jogo, registrou 23,6 pontos de audiência. Este desempenho foi favorecido não apenas pela vitória do Brasil, mas também pela eliminação da Alemanha, que foi derrotada pelo Paraguai, atraindo a atenção dos telespectadores.

Em contrapartida, o programa Cidade Alerta, da Record, alcançou a vice-liderança em audiência, superando o que foi apresentado pelo SBT. Isso demonstra uma concorrência acirrada entre as emissoras no horário.

Por outro lado, o programa Apito Final, que cobria o mundial, teve um desempenho abaixo do esperado, sendo ultrapassado até por Roda Viva da TV Cultura. Já A Tarde é Sua, que voltou a exibir uma entrevista com Alexandre Frota, apresentou índices de audiência muito baixos.

Os números de audiência são destacados abaixo:

Audiência da Globo

Bom Dia SP : 7,5

: 7,5 Bom Dia Brasil : 9,4

: 9,4 Encontro com Patrícia Poeta : 8,1

: 8,1 Mais Você : 8,6

: 8,6 Globo Esporte : 13,7

: 13,7 Bora pro Jogo : 20,8

: 20,8 Copa do Mundo: Brasil x Japão : 34,1

: 34,1 Pós-jogo : 35,2

: 35,2 Jornal Nacional : 28,2

: 28,2 Quem Ama Cuida: 23,7

Audiência da Record

Balanço Geral Manhã : 1,7

: 1,7 Hoje em Dia : 2,9

: 2,9 Cidade Alerta SP : 7,2

: 7,2 Jornal da Record: 6,1

Audiência do SBT

Copa do Mundo: Brasil x Japão : 12,8

: 12,8 Pós-jogo: 9,6

Audiência da Band

Apito Final: 0,3

Audiência da RedeTV!

Sensacional: 1,0

Esses dados refletem a concorrência na televisão, onde a Copa do Mundo evidenciou as variações de audiência entre os programas em diferentes emissoras. A vitória do Brasil, aliada à eliminação de uma das principais seleções, trouxe um cenário desigual na classe de programação desse dia. Cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios na Grande São Paulo, o que serve como uma referência importante para o mercado publicitário.