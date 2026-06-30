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Jornal Hoje atinge alta audiência após Brasil x Japão na Copa

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Audiência 29/06: Jornal Hoje alcança audiência de novela após Brasil x Japão na Copa
Jornal Hoje alcança audiência de novela após Brasil x Japão na Copa

Na tarde do dia 29 de junho de 2026, a transmissão do jogo entre Brasil e Japão, válido pela Copa do Mundo, impulsionou a audiência do Jornal Hoje, que atingiu números comparáveis aos de novelas de prime time. O programa, que foi exibido logo após o jogo, registrou 23,6 pontos de audiência. Este desempenho foi favorecido não apenas pela vitória do Brasil, mas também pela eliminação da Alemanha, que foi derrotada pelo Paraguai, atraindo a atenção dos telespectadores.

Em contrapartida, o programa Cidade Alerta, da Record, alcançou a vice-liderança em audiência, superando o que foi apresentado pelo SBT. Isso demonstra uma concorrência acirrada entre as emissoras no horário.

Por outro lado, o programa Apito Final, que cobria o mundial, teve um desempenho abaixo do esperado, sendo ultrapassado até por Roda Viva da TV Cultura. Já A Tarde é Sua, que voltou a exibir uma entrevista com Alexandre Frota, apresentou índices de audiência muito baixos.

Os números de audiência são destacados abaixo:

Audiência da Globo

  • Bom Dia SP: 7,5
  • Bom Dia Brasil: 9,4
  • Encontro com Patrícia Poeta: 8,1
  • Mais Você: 8,6
  • Globo Esporte: 13,7
  • Bora pro Jogo: 20,8
  • Copa do Mundo: Brasil x Japão: 34,1
  • Pós-jogo: 35,2
  • Jornal Nacional: 28,2
  • Quem Ama Cuida: 23,7

Audiência da Record

  • Balanço Geral Manhã: 1,7
  • Hoje em Dia: 2,9
  • Cidade Alerta SP: 7,2
  • Jornal da Record: 6,1

Audiência do SBT

  • Copa do Mundo: Brasil x Japão: 12,8
  • Pós-jogo: 9,6

Audiência da Band

  • Apito Final: 0,3

Audiência da RedeTV!

  • Sensacional: 1,0

Esses dados refletem a concorrência na televisão, onde a Copa do Mundo evidenciou as variações de audiência entre os programas em diferentes emissoras. A vitória do Brasil, aliada à eliminação de uma das principais seleções, trouxe um cenário desigual na classe de programação desse dia. Cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios na Grande São Paulo, o que serve como uma referência importante para o mercado publicitário.

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