Jornal Hoje atinge alta audiência após Brasil x Japão na Copa
Na tarde do dia 29 de junho de 2026, a transmissão do jogo entre Brasil e Japão, válido pela Copa do Mundo, impulsionou a audiência do Jornal Hoje, que atingiu números comparáveis aos de novelas de prime time. O programa, que foi exibido logo após o jogo, registrou 23,6 pontos de audiência. Este desempenho foi favorecido não apenas pela vitória do Brasil, mas também pela eliminação da Alemanha, que foi derrotada pelo Paraguai, atraindo a atenção dos telespectadores.
Em contrapartida, o programa Cidade Alerta, da Record, alcançou a vice-liderança em audiência, superando o que foi apresentado pelo SBT. Isso demonstra uma concorrência acirrada entre as emissoras no horário.
Por outro lado, o programa Apito Final, que cobria o mundial, teve um desempenho abaixo do esperado, sendo ultrapassado até por Roda Viva da TV Cultura. Já A Tarde é Sua, que voltou a exibir uma entrevista com Alexandre Frota, apresentou índices de audiência muito baixos.
Os números de audiência são destacados abaixo:
Audiência da Globo
- Bom Dia SP: 7,5
- Bom Dia Brasil: 9,4
- Encontro com Patrícia Poeta: 8,1
- Mais Você: 8,6
- Globo Esporte: 13,7
- Bora pro Jogo: 20,8
- Copa do Mundo: Brasil x Japão: 34,1
- Pós-jogo: 35,2
- Jornal Nacional: 28,2
- Quem Ama Cuida: 23,7
Audiência da Record
- Balanço Geral Manhã: 1,7
- Hoje em Dia: 2,9
- Cidade Alerta SP: 7,2
- Jornal da Record: 6,1
Audiência do SBT
- Copa do Mundo: Brasil x Japão: 12,8
- Pós-jogo: 9,6
Audiência da Band
- Apito Final: 0,3
Audiência da RedeTV!
- Sensacional: 1,0
Esses dados refletem a concorrência na televisão, onde a Copa do Mundo evidenciou as variações de audiência entre os programas em diferentes emissoras. A vitória do Brasil, aliada à eliminação de uma das principais seleções, trouxe um cenário desigual na classe de programação desse dia. Cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios na Grande São Paulo, o que serve como uma referência importante para o mercado publicitário.