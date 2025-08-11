Bahia tem aumento de 90% nas vendas de veículos elétricos e híbridos

As vendas de carros eletrificados, que incluem elétricos e híbridos, deram um verdadeiro salto de 90% no primeiro semestre de 2025 na Bahia. De janeiro a junho, foram 4.356 veículos vendidos, o que representa um acréscimo de 1.534 unidades em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando só 2.292 modelos encontraram novos lares.

Salvador se destaca como a campeã em vendas, com ótimos 2.262 carros eletrificados comercializados. Logo atrás vêm Feira de Santana e Lauro de Freitas, cada uma com 390 vendas, seguidas por Vitória da Conquista com 275 e Camaçari com 135. Um dos pontos legais é que a Bahia oferece isenção do IPVA para carros elétricos de até R$ 300 mil. Isso certamente ajuda a tornar a escolha por um carro elétrico ainda mais atraente. No entanto, falta expandir a infraestrutura de recarga rápida nas estradas para atender a demanda crescente, como destacou Carlos Roma, diretor técnico da ABVE.

Falando em vendas, no Brasil todo, o destaque vai para o Dolphin Mini, da BYD. Em julho, o hatch compacto vendeu nada menos que 3.000 unidades! O modelo maior, o BYD Dolphin, ficou em segundo lugar com 1.304 unidades vendidas. A BYD também é a dona das posições três e quatro, com os modelos Yuan Pro e Seal, ambos feitos na Bahia, garantindo 732 e 732 unidades, respectivamente.

Também é interessante notar que a Volvo está se fazendo notar com seu SUV EX30, que emplacou 203 unidades em julho, garantindo assim a quinta posição entre os elétricos mais vendidos. Já a Great Wall Motors (GWM) ainda não deslanchou com seu ORA 03, vendido por cerca de R$ 160 mil, que só teve 191 unidades vendidas até agora.

Esse crescimento no mercado de carros elétricos indica uma mudança significativa na preferência dos consumidores brasileiros por veículos mais sustentáveis. No entanto, ainda há um grande desafio a ser enfrentado: ampliar a infraestrutura de carregamento rápido. Isso é fundamental para incentivar ainda mais a adoção desses carros em todo o país, principalmente nas áreas fora dos grandes centros urbanos.

Com benefícios como a isenção do IPVA na Bahia e a chegada de novos modelos, o mercado de carros eletrificados tende a se expandir ainda mais. Isso não só aumenta as opções dos consumidores, mas também ajuda a reduzir as emissões de poluentes no Brasil.