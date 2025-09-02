Avatr 07 2026 inicia pré-vendas na China em 4 de setembro

O mercado de SUVs elétricos está prestes a ganhar um novo personagem e, se você é apaixonado por carros, pode começar a ficar empolgado. A Avatr anunciou que as pré-vendas do Avatr 07 2026 começam no dia 4 de setembro de 2025. Essa novidade promete trazer melhorias significativas em termos de tecnologia e segurança, e o grande destaque fica por conta do esperado sistema de assistência ao motorista, o Huawei ADS 4.

O visual do Avatr 07 deve seguir a linha do modelo atual, mas a marca está realmente investindo na evolução da tecnologia embarcada. Com essa nova geração, a Avatr quer unir inovação e conectividade, mantendo sua veia premium, tudo para brigar de igual para igual no crescente mercado de SUVs elétricos na China. Quem gosta de um carro cheio de recursos, vai se sentir em casa.

Esse SUV será lançado oficialmente em agosto de 2024, durante o Salão do Automóvel de Chengdu. O Avatr 07 é fruto de uma parceria entre a Changan Automobile, Huawei e CATL, algo que promete revolucionar a forma como encaramos a eletrificação, a direção autônoma e a eficiência energética nos automóveis. Já pensou em dirigir um carro que combina todas essas tecnologias?

Atualmente, o modelo já conta com funções avançadas, como o Qiankun ADS 3.0 e o HarmonyOS Smart Cockpit, desenvolvido pela Huawei. Essas inovações, junto com as baterias da CATL, já fazem um belo conjunto. Agora, com a nova versão e seu ADS 4, o Avatr 07 deve elevar a experiência de direção a um novo patamar, facilitando bastante a vida de quem está ao volante.

Em termos de motorização, ele vai oferecer opções 100% elétricas com uma autonomia impressionante de até 650 km. Você sabe como isso é importante para quem pega estrada, não é? Além disso, terão também as versões híbridas com extensor de autonomia. Para quem curte um desempenho robusto, a versão com tração traseira vai entregar 231 kW (ou 310 cv). Se preferir mais adrenalina, a tração integral com dois motores totaliza 407 kW, garantindo uma performance de tirar o fôlego.

Falando nas versões híbridas, elas vão utilizar uma bateria de 39 kWh, com autonomia de 230 km para a tração traseira e um pouco menos no modelo de tração integral, caindo para 220 km. A Avatr parece estar bem confiante de que o 07 2026 vai fortalecer sua imagem no mercado de SUVs premium, unindo um design sofisticado com desempenho e tecnologia de ponta.

Com tudo isso, dá para entender porque o Avatr 07 está gerando tanta expectativa. É sempre empolgante ver como as novas tecnologias podem melhorar nossa experiência ao volante, não é?