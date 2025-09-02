Audi lança novos Q5 e Q5 Sportback no Brasil

O novo Audi Q5 já tem sua data de lançamento definida para o Brasil: chega no último trimestre de 2025. Prepare-se, amantes de SUVs, pois a terceira geração do Q5 vai trazer duas opções de carroceria: a tradicional e a Sportback. Nesse novo modelo, a Audi apostou forte em mudanças no design, interior e motorização. E, claro, os preços que, embora ainda não confirmados, devem ficar na faixa dos valores atuais.

Lançado na Europa em setembro do ano passado, o Q5 ganhou um visual mais moderno que combina com a nova identidade da marca. A dianteira agora exibe uma grade maior, faróis de LED mais finos e entradas de ar com um design totalmente repaginado. Sem contar que as opções de rodas variam de 17 a 21 polegadas. Na parte traseira, as lanternas interligadas com tecnologia OLED oferecem mais de 200 combinações de iluminação, um verdadeiro show à parte.

Por dentro, o novo Q5 é de tirar o fôlego! Um layout futurista com três telas digitais se destaca: uma para o painel, outra na central multimídia e uma terceira para o passageiro. O acabamento virou um verdadeiro luxo, com couro, materiais macios e fitas de LED que podem ser configuradas como você preferir. E o espaço interno? Com 4,71 m de comprimento, ele garante conforto de sobra, enquanto o porta-malas mantém uma capacidade de 465 litros. Ideal para quem gosta de viajar com a família ou fazer compras sem se preocupar com falta de espaço.

Falando em motor, o Q5 vem equipado com o incrível 2.0 TFSI turbo, agora com 272 cv e torque de 40,8 kgfm. O câmbio de dupla embreagem com sete marchas e tração integral quattro é sinônimo de performance e segurança. Mas vale a pena lembrar que, por enquanto, a versão híbrida plug-in ainda não vai chegar por aqui, pois está em desenvolvimento.

Em termos de segurança, a Audi não foi com pouca coisa, não! O novo Q5 vem com assistente de permanência em faixa, sensores de ponto cego, frenagem autônoma de emergência e controle de cruzeiro adaptativo. Ou seja, dá para fazer grandes viagens sem se preocupar em manter o foco 100% do tempo. É a tecnologia se aliando ao prazer de dirigir, algo que muitos apreciadores de um bom SUV vão adorar.

Os preços e detalhes finais das versões serão revelados no dia do lançamento. Para quem estiver curioso hoje, o Q5 atual custa entre R$ 399.990 e R$ 502.990, enquanto a versão Sportback parte de R$ 510.990. A expectativa, claro, é que esse novo modelo venha por um preço um pouco mais alto, mas também mais recheado de tecnologia, com um visual atualizado e um pacote de segurança incrível. Em resumo, quem entra nesse novo Audi Q5 seguramente vai estar fazendo uma escolha inteligente e cheia de estilo.