Guaraná Antarctica relança caçulinha com brindes da série Wandinha

A Guaraná Antarctica trouxe de volta a icônica Caçulinha de 200 ml com uma ação que promete despertar a nostalgia e conectar com a cultura pop. Agora, as garrafinhas vêm acompanhadas de miniaturas do personagem Mãozinha, da série Wandinha.

Anunciada em 27 de agosto de 2025, essa campanha tem regras especiais tanto para pedidos pelo Zé Delivery quanto para compras em supermercados, valendo até 31 de dezembro de 2025 ou enquanto durarem os estoques. É uma ótima oportunidade de relembrar os bons tempos!

Promoção para maiores de 18 anos

A promoção é voltada para quem tem mais de 18 anos e vale tanto para a versão tradicional quanto para a zero açúcar.

Como funciona no Zé Delivery

Utilizando o app do Zé Delivery, o consumidor precisa comprar quatro garrafinhas de 200 ml para ganhar duas miniaturas do Mãozinha no mesmo pedido. Essa ação é válida em todo o Brasil, mas a disponibilidade pode variar dependendo da região.

Tudo acontece pelo aplicativo, com entrega programada conforme a logística local. Então, é só fazer seu pedido e aproveitar!

Regras nos supermercados participantes

Quando a compra é feita em supermercados, a mecânica muda um pouco. A cada doze Caçulinhas adquiridas, o cliente recebe uma miniatura do personagem. O regulamento aponta que essa promoção é válida de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2025, ou até acabar o estoque.

Assim como no Zé Delivery, a promoção inclui as versões tradicional e zero açúcar.

Público-alvo, estoque e cobertura

Essa ação é exclusiva para pessoas com mais de 18 anos. A disponibilidade dos produtos e dos brindes pode variar por região, então é bom ficar de olho.

A marca recomenda que os interessados verifiquem as condições e locais participantes no site oficial da promoção e outros canais. Lembre-se: a entrega do item colecionável está ligada à compra das garrafinhas, de acordo com as regras de cada canal.

Nostalgia em nova temporada de cultura pop

O retorno da Caçulinha traz uma onda de nostalgia que leva a gente de volta aos anos 2000. Naquela época, as garrafinhas se tornaram objeto de desejo entre os colecionadores. A versão atual, de 2025, conecta esse sentimento ao sucesso da série Wandinha, solidificando o refrigerante como parte do nosso entretenimento.

Jingle clássico e filme com o Mãozinha

O Mãozinha já é conhecido pelos fãs da marca e, nesta campanha, ele estrela um filme que atualiza o famoso jingle “Pipoca & Guaraná”, trazendo um toque da série. A peça publicitária está sendo divulgada em diversos canais digitais, enfatizando a conexão entre pipoca, o refrigerante e as novas temporadas dessa produção que todo mundo ama.

Ações complementares e embalagens temáticas

Antes do relançamento das garrafinhas, a Guaraná Antarctica lançou latas colecionáveis com design da Wandinha. Esse movimento, que aconteceu em julho de 2025, preparou o terreno para a chegada das Caçulinhas com brinde, aumentando a presença dessa temática nos pontos de venda.

Estratégia e posicionamento da marca

Conforme o diretor de marketing da Guaraná Antarctica, Guilherme Poyares, a ideia é conversar com pessoas que cresceram com a marca e com as novas gerações. Ele destaca que a marca busca reforçar sua presença em múltiplas frentes, mantendo sempre o espírito leve e divertido que caracteriza a Guaraná Antarctica.

O que muda em relação às promoções dos anos 2000

A principal mudança em 2025 está na mecânica de resgate. Diferente das ações passadas que exigiam troca de tampas ou embalagens, agora os itens colecionáveis podem ser conquistados através de duas rotas: no Zé Delivery e em supermercados.

Essa estratégia amplia a ativação nas regiões atendidas pelo delivery e mantém a força no varejo físico. Assim, além de reviver a colecionabilidade, a marca se adapta aos novos tempos.

Datas, prazos e orientações ao consumidor

Os brindes estarão disponíveis de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2025, podendo acabar antes do prazo por falta de estoque. Para evitar decepções, é bom conferir a disponibilidade no app e nas lojas participantes.

E você, já colecionou as Caçulinhas nos anos 2000 ou está animado para correr atrás dos brindes do Mãozinha nesta nova fase?