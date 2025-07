Audi A5 chega ao Brasil para competir com o BMW Série 3

Há dois anos, a Audi decidiu usar números pares para seus modelos elétricos e os ímpares para os carros a combustão. A ideia não durou muito, mas foi tempo suficiente para alterar as nomenclaturas dos modelos médios da marca. Assim, o Audi A5 de terceira geração (código B10) não apenas chega para substituir o A5 anterior, mas também para apagar a memória dos lendários A4, que teve cinco gerações desde 1995.

O velho A4 ainda vai dar as caras na linha da Audi — mas agora como um modelo elétrico, o A4 e-tron, previsto para ser revelado na Europa no final deste ano. Enquanto isso, o novo A5 já está disponível na pré-venda aqui no Brasil, com preço de R$ 380 mil. As primeiras unidades começam a ser entregues em setembro. O lançamento oficial rolou no Rio de Janeiro, mas ainda não rolou a oportunidade de dirigir o carro — as unidades estavam em especificação alemã e não emplacadas.

### Desempenho e Motor

O novo A5 vem em uma única versão, equipada com um motor 2.0 turbo. Esse motor entrega 272 cv e 40,8 kgfm de torque máximo, mostrando que o coração do carro está bem forte. Esse é um upgrade em relação à geração anterior, que tinha 204 cv. A aceleração de 0 a 100 km/h acontece em apenas 5,9 segundos, com uma velocidade máxima limitada eletronicamente a 210 km/h.

Se você já dirigiu na estrada, sabe como seria emocionante levar esse carro para desfilar em uma Autobahn. Apesar de não ser eletrificado — nem um híbrido leve —, ele promete um consumo urbano de 9,9 km/l e rodoviário de 12,4 km/l. Não é nada mal para um sedã pesando 1.750 kg, né?

### Tração e Plataforma

As versões do A5 vêm equipadas com tração quattro Ultra. O sistema é bem inteligente, primariamente dianteiro, mas em situações onde é preciso mais aderência, ele pode acionar as rodas traseiras, enviando até 50% da força para elas. Isso garante uma condução segura e controlada, especialmente em dias de chuva.

E por falar em estrutura, a nova plataforma Premium Platform Combustion (PPC) é uma beleza. Ela foi projetada especificamente para modelos a combustão, garantindo uma rigidez torcional impressionante e uma modulação que facilita a implementação de tecnologias mais modernas no futuro, como híbridos leves e plug-in.

### Design e Interior

O A5 cresceu em tamanho e agora mede 4,83 m de comprimento e 2,89 m de entre-eixos. Com um design mais largo e baixo, o carro é mais aerodinâmico e exala uma presença imponente na pista. As enormes entradas de ar no para-choque conferem uma cara de más intenções, combinado com um visual que pode deixar os apaixonados em estado de êxtase.

Dentro do carro, o painel conta com duas grandes telas horizontais. Embora algumas pessoas possam achar o visual futurista, as opções de personalização dos instrumentos deixaram a desejar. Há uma terceira tela para o carona, mas sua função de entretenimento ainda é proibida no Brasil. No lugar dela, encontramos uma superfície de plástico brilhante, algo que pode gerar algumas opiniões divergentes.

### Conforto e Recursos

Com um teto panorâmico que conta com seis níveis de escurecimento, a posição ao volante é excelente, como é característico da Audi. Os bancos são esportivos, com ajustes elétricos e função de memória, garantindo conforto para aqueles dias mais longos na estrada.

O porta-malas, com capacidade para 417 litros, é bastante espaçoso e possui uma tampa estilosa que lembra o design de um fastback. E as lanternas traseiras em LEDs, apesar de um pouco chamativas, estão em alta, assim como as maçanetas embutidas que dão um toque de elegância.

Em comparação, o BMW 320i M Sport custa R$ 388 mil, mas tem um motor de 184 cv, enquanto o Mercedes-Benz C200, que sai por R$ 384.900, oferece 204 cv. Considerando esses números, o A5 se posiciona bem na briga quando se fala em performance.

Esses detalhes tornam o Audi A5 2025 uma opção atrativa para quem busca um sedã imponente, bem equipado e com bastante força sob o capô.