Números consolidados de 10 de abril de 2026

Na última sexta-feira, 10 de abril de 2026, o cenário da audiência de TV trouxe algumas surpresas e revelações importantes sobre os programas mais assistidos, além do desempenho de algumas atrações que enfrentaram dificuldades.

A novela “Presente de Amor” chegou ao fim, mas não conseguiu engajar o público, apresentando uma média de audiência inferior às reprises de atrações anteriores. Por outro lado, a reprise da famosa novela “Avenida Brasil”, que está sendo exibida no quadro “Vale a Pena Ver de Novo”, ainda não trouxe o aumento esperado nos números de audiência.

No campo esportivo, o “Jogo Aberto SP” superou o último episódio do programa “Alô Você”, que também teve dificuldades para atrair telespectadores. Além disso, o “BandSports News” manteve sua performance insatisfatória, continuando com índices muito baixos.

As medições de audiência mostraram que o “Jornal Nacional” seguiu sendo o líder da noite com 24 pontos de audiência. À tarde, “Coração Acelerado” também obteve um bom desempenho, com 20,1 pontos. No entanto, “Presente de Amor” amargou apenas 2,8 pontos, refletindo a falta de interesse do público.

A seguir, estão os números de audiência registrados na capital paulista no dia:

Rede Globo:

Bom Dia SP: 8,7

Jornal Hoje: 11,1

Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 13,7

Jornal Nacional: 24,0

Coração Acelerado: 20,1

Record TV:

Balanço Geral SP: 6,1

Cidade Alerta SP: 7,5

SBT:

Programa do Ratinho: 3,4

Presente de Amor: 2,8

Band:

Jogo Aberto SP: 2,8

RedeTV:

A Tarde é Sua: 1,1

Estes índices são significativos, considerando que um ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, e são usados como referência no mercado publicitário.

A situação atual da audiência revela um panorama desafiador para algumas emissoras e programas, enquanto outras continuam a se destacar entre os telespectadores.