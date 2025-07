Mazda EZ-60 atinge 33 mil pedidos na pré-venda

A Mazda está em uma vibe intensa com seu novo SUV elétrico, o EZ-60. A notícia é animadora: já são mais de 33 mil reservas antes mesmo do lançamento oficial, marcado para setembro de 2025. O esquema de pré-venda começou lá no Salão do Automóvel de Xangai, em abril, e é bem simples. Você faz um depósito simbólico de apenas 10 yuan, o que dá menos de R$ 7. Em troca, ganha créditos que descontam do preço final. O melhor de tudo? A reserva é reembolsável e não obriga a compra.

O EZ-60 fez a sua estreia no Salão Internacional de Changchun, mostrando a cara nova no Nordeste da China. Para os apaixonados pela marca, vale lembrar que o SUV vai ser vendido na Europa como Mazda CX-6e, seguindo a linha do sedã EZ-6, que dará as caras como Mazda 6e.

Agora, vamos falar do design desse carro que é pura beleza. Ele mantém a assinatura de design “Kodo”, mas com um toque futurista que combina perfeitamente com o espírito elétrico. A dianteira é toda selada e a aerodinâmica está tão bem trabalhada que não só melhora a aparência, mas também a performance. Isso tudo promete uma resistência ao vento bem menor e, pasmem, até gera 705 Newtons de downforce na parte traseira. Para quem gosta de estabilidade em alta velocidade, isso é música para os ouvidos, além de aumentar a autonomia em 41 km e reduzir o barulho na cabine. Já imaginou rodar com menos ruído enquanto escuta suas músicas favoritas?

E o interior? Ah, é de encantar qualquer um! O painel é equipado com uma tela gigantesca de 26,45 polegadas em 5K, e ainda tem um head-up display 3D de 100 polegadas que acompanha seus olhos. Sim, você pode assistir a um vídeo enquanto o carro está parado. Isso é o que eu chamo de experiência de tecnologia de ponta! Sem contar que ele vem com espelhos digitais e um retrovisor interno que exibe a visão em tempo real.

Para garantir que tudo funcione perfeitamente, o EZ-60 vem equipado com um chip de 4 nanômetros, que oferece até 40% mais poder de processamento sem gastar a mais. Isso tudo se reflete em um sistema de infoentretenimento que faz tudo acontecer com fluidez.

Quando se trata de segurança, a Mazda também investiu pesado. O carro é feito com 86,5% de aço de alta resistência e possui zonas reforçadas que garantem proteção extra. E não é só isso, ele vem com nove airbags de série e direção assistida nível 2, além de frenagem automática até 80 km/h. Pra quem já passou por um aperto no trânsito, isso traz uma tranquilidade a mais.

A bateria do EZ-60 é outra estrela do show, fornecida por líderes do setor como a CATL. Tem um sistema de proteção com oito camadas e já atende aos padrões de segurança da China previstos para 2026. É pra entrar no mercado com tudo e deixar os consumidores mais tranquilos.

Fabricado por uma joint venture da Changan Mazda, o EZ-60 promete revolucionar o mercado chinês e, em breve, o europeu também. E, sim, outras marcas como a Jeep estão enfrentando dificuldades por lá, mas isso é uma história que precisa de mais detalhes. Enfim, é um momento empolgante para os amantes de carros elétricos e estamos só começando a ver o que vem por aí.