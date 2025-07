Audi A5 chega ao Brasil para competir com BMW Série 3

O novo Audi A5 está a caminho do Brasil e já gerou muito burburinho entre os apaixonados por carros! Para começar, a marca resolveu uma questão de nomenclatura: enquanto os modelos elétricos ganharam números pares, os a combustão ficaram com os ímpares. Assim, o A5 de terceira geração (agora com o código B10) não só assume o lugar do antigo A5, mas também do icônico A4, que deve voltar à linha mais tarde, mas como um modelo elétrico.

Atualmente, a pré-venda do novo A5 já está rolando no Brasil, com um preço a partir de R$ 380 mil. As entregas começam em setembro. Uma curiosidade, apesar do lançamento oficial ter acontecido no Rio, ainda não tivemos a chance de dirigir o carro. Os modelos expostos eram importados temporariamente e ainda não estavam emplacados.

### O que vem debaixo do capô?

O novo A5 vem com apenas uma versão, equipada com um motor 2.0 turbo que entrega 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque. Isso significa que ele está bem mais potente que a geração anterior, com um aumento de 68 cv. E o desempenho impressiona: acelera de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos! Para quem gosta de acelerar nas estradas, é uma performance e tanto.

Um detalhe importante é que, mesmo sem eletrificação, ele promete um consumo de 9,9 km/l na cidade e 12,4 km/l na estrada. Isso já ajuda a aliviar na hora de abastecer, ainda mais para um sedã que pesa 1.750 kg.

### Tração e tecnologia

A tração quattro Ultra é um destaque. A ideia é que, em condições normais, o carro seja predominantemente dianteiro, mas com o sistema atuando de acordo com a necessidade. Caso você precise de tração nas rodas traseiras, até 50% da força pode ser enviada para melhorar a aderência. Isso traz uma segurança extra, principalmente para quem enfrenta as estradas brasileiras.

### Plataforma novinha em folha

A Audi lançou uma nova plataforma, a PPC — Premium Platform Combustion, que garantiu maior rigidez e melhor integração eletrônica. Sabe aquelas tecnologias de assistência que estão cada vez mais presentes nos carros? Essa nova plataforma facilita a incorporação dessas inovações.

### Um design que chama a atenção

Visualmente, o A5 ficou maior e mais imponente. Ele agora mede 4,83 m de comprimento, com um design aerodinâmico que não passa despercebido. A cara de “carro esportivo” é acentuada pelas grandes aberturas frontais e a iluminação LED que transforma as lanternas em um verdadeiro show à noite.

### Interior e conforto

Dentro do carro, o A5 apresenta um painel moderno com duas telas horizontais, mas a simplicidade das opções de personalização dos instrumentos pode desapontar um pouco. Ah, e se você está curioso sobre aquele terceiro display para o carona, ele não pode ser usado no Brasil devido às regras do Contran. Por enquanto, é só uma superfície brilhante.

A posição de dirigir é confortável e com boa visibilidade — algo que os apaixonados por carros realmente valorizam. O teto panorâmico proporciona uma sensação de espaço e permite que a luz natural entre, o que agrada bastante durante as viagens.

### Espaço e praticidade

E aquele porta-malas? Com 417 litros, consegue acomodar bastante bagagem, ideal para quem gosta de pegar a estrada nos fins de semana. A tampa traseira tem um design que lembra os fastbacks, dando um toque especial ao visual do carro.

Com rodas inspiradas nos modelos RS e pneus largos, o novo A5 já promete uma experiência de condução esportiva. Faróis full LED e um sistema de som de 180 W completam o pacote, garantindo que você tenha conforto e diversão a bordo.

No fim das contas, o A5 não só mantém a tradição da Audi em qualidade e desempenho, mas também se adapta às novas demandas do mercado. Quem gosta de dirigir com estilo e potência pode ficar animado!