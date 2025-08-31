Mundo Automotivo

As 10 picapes mais vendidas no Brasil em agosto de 2025

Fiat Stranda Ranch 2026: preço, ficha técnica e equipamentos
Crédito da imagem: Alpha Multimarcas São Caetano do Sul, SP

A Fiat Strada continua dominando o mercado das picapes no Brasil, e não é pra menos! Até o final de agosto, esse modelo compacto vendeu nada menos que 11.794 unidades, um número impressionante que supera em mais do que o dobro a sua maior concorrente, a Volkswagen Saveiro, que vendeu 5.342 unidades. Quem dirige um carro como a Strada sabe que, além de ser prática, ela é cheia de estilo — perfeita para quem não abre mão de potência e conforto.

Na sequência, temos a Toyota Hilux, sólida e sempre à frente quando o assunto é picape média. Com 3.552 unidades vendidas, ela se consolidou como a mais emplacada dessa categoria. É claro que com toda sua robustez e a fama que a Hilux carrega, muitos motoristas costumam escolher esse modelo para encarar tanto as estradas de terra quanto as urbanas. Afinal, quem não quer um carro que pareça feito para qualquer desafio?

Logo depois, a Fiat Toro também se destacou, com 3.152 unidades vendidas. A nova linha 2026 trouxe um visual moderno que chamou a atenção, principalmente na frente, bastante parecida com o Grande Panda. A Toro é ideal para quem busca praticidade sem abrir mão do visual. Dirigir um carro que chama a atenção é sempre um diferencial, não é mesmo?

E não podemos esquecer da Ford Ranger! Com 2.622 unidades vendidas, ela é a segunda picape média mais vendida do Brasil, seguida pela Chevrolet S10, que vendeu 2.326 unidades. A Ranger, conhecida por seu desempenho em off-road, é um verdadeiro convite para as aventuras fora de estrada. E quem já pegou uma estrada mais tranquila sabe como é gratificante dirigir um carro que responde bem em qualquer situação.

A Ram Rampage, por sua vez, também fez bonito, com 1.920 unidades emplacadas, ficando atrás apenas da Toro. Já a Chevrolet Montana ficou em oitavo lugar, com 1.654 unidades, seguida pela Mitsubishi Triton com 1.008 unidades. E para fechar o top 10, a Renault Oroch registrou 945 unidades.

Esses números mostram que o mercado de picapes no Brasil é bastante acirrado, com opções que vão do dia a dia ao off-road. Cada uma tem seu charme e benefícios, mas o que não falta é escolha para quem ama dirigir. E você, já conheceu alguma delas no dia a dia?

