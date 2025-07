Anfavea destaca preocupações sobre vendas de veículos

Apesar da animação de um aumento de 7,8% na produção de veículos no primeiro semestre em comparação com o ano passado, o clima não é tão otimista. O presidente da Anfavea, Igor Calvet, anda preocupado porque as vendas para pessoas físicas caíram cerca de 10%. E, convenhamos, quem está pensando em comprar carro agora com os juros lá em cima?

Em números, a produção totalizou 1.226,7 mil unidades, enquanto as vendas de veículos leves e pesados registraram um crescimento modesto de 2,6%, totalizando 970,6 mil. O que chama a atenção é que os carros importados aumentaram sua presença no mercado — um crescimento de 15,8%, somando 228,5 mil unidades. Isso mostra como a concorrência está ficando acirrada.

Os altos juros estão entre os principais vilões das vendas. A Selic está em 15% ao ano, o que significa que, para o consumidor, a taxa para financiamentos pode chegar até 27,6%. Em um momento como este, muitos estão adiando a compra do novo carango. E, para complicar mais as coisas, até o final do ano, mais de 200 mil unidades importadas da China devem ser vendidas. Calvet até lembrou que isso é equivalente à média de produção anual de uma fábrica brasileira.

Enquanto isso, as exportações, principalmente para a Argentina, estão ajudando a mante a indústria com um nível de emprego praticamente estável. No último mês, 460 postos de trabalho foram fechados, mas, se observar o ano passado, ainda temos 4,9 mil novos empregos surgindo.

### GM Celebra 100 Anos no Brasil

A GM está fazendo barulho no mercado, celebrando nada menos que 100 anos de presença no Brasil. Para comemorar, a fabricante lançou cinco modelos inéditos, sendo três fabricados no Brasil e dois importados. A boa notícia é que os preços dos nacionais permanecem os mesmos.

O Onix hatch, por exemplo, passou por uma repaginada, com nova frente, melhorias internas e conectividade aprimorada. Os preços variam de R$ 102.990 a R$ 130.190, dependendo da versão. Já o Onix Plus, seguira a mesma linha de atualizações e está na faixa de R$ 106.790 a R$ 136.490.

E não para por aí! O Tracker também ganhou sua dose de novidades e now possui cinco versões que custam entre R$ 119.900 e R$ 190.590.

Além disso, temos o Spark EUV, um SUV urbano elétrico que chegou com tudo por R$ 159.990 e promete um bom desempenho para quem gosta de novidades sustentáveis. E, para completar, a Captiva EV também está a caminho, mesmo com especificações ainda a serem confirmadas.

### Evolução do Fiat Titano

A Fiat está reformulando seu Titano, transferindo a produção para a Argentina. A mudança ocorreu devido a normas ambientais mais rigorosas que exigem um novo motor. O motor diesel Multijet 2.2 promete entregar 200 cv — uma atualização em relação ao anterior, que tinha 180 cv.

A nova transmissão de oito marchas também promete uma experiência de condução mais suave. Para quem curte aventura, a tração AWD está nas versões de topo, enquanto a versão básica deverá ter tração 4WD manual.

A parte externa do carro não mudou muito, mas o interior recebeu upgrades como uma nova central multimídia com conectividade moderna. Nos testes, a evolução do Titano foi bem percebida em terrenos difíceis, com um bom rendimento no dia a dia, com preços que variam de R$ 233.990 a R$ 264.990.

### Ford Territory 2026

O Ford Territory também passou por atualizações. Com um design mais arrojado, o SUV mantém o motor de 169 cv, mas agora com uma configuração mais moderna. O comprimento foi aumentado e o espaço interno está bem generoso, com destaque para a qualidade de rides.

A Ford também incorporou novas tecnologias no interior, como telas digitais e conectividade com smartphones. Modelleando uma experiência de condução agradável, o modelo conta com quatro modos de condução, ideais para quem gosta de variar na estrada.

Os preços começam em R$ 215.000, um valor que reflete as melhorias em tecnologia e desempenho.

### A Arte da Customização com a Singer

Por fim, a Singer Vehicle Design, especializada em reconstruir Porsches, está fazendo seu nome no Brasil. Com um projeto que combina tradição e modernidade, eles focam no icônico modelo 911. O carro que foi apresentado recentemente no Brasil é um dos últimos de uma edição limitada, unindo o melhor do passado.

Essa personalização não é para qualquer um, já que o processo exige um veículo em perfeito estado e pode custar muitos milhões, levando em conta transporte e impostos. Mas para os verdadeiros amantes de carros, vale cada centavo.

Entre inovações e tradições, o mercado automobilístico brasileiro continua vibrante e mostrando que, para quem é apaixonado por carros, sempre há novidades.