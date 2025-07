Evans analisa inesperada pole position em Berlin pela Jaguar TCS Racing

Mitch Evans conquista a pole position em Berlin na Fórmula E

O piloto Mitch Evans garantiu a pole position para a 13ª corrida do campeonato de Fórmula E, que acontece em Berlin. Ele conseguiu esse feito após registrar o melhor tempo nas duas sessões de qualificação, em meio a condições adversas de tempo devido à chuva que atingiu o circuito.

A sessão de qualificação, que teve seu início adiado por causa do mau tempo, começou às 12h00 (horário local). As condições molhadas criaram um cenário desafiador, resultando na alteração do formato habitual, que viu os duelos eliminatórios serem cancelados.

"Foi realmente inesperado", declarou Evans, referindo-se à sua conquista. Esta é a primeira pole position dele na 11ª temporada, e ele mencionou a dificuldade na sua performance em clima chuvoso durante as corridas anteriores. "Eu não sabia o que esperar, mas percebi, nas primeiras voltas, que tinha uma boa vantagem", acrescentou.

Ele também destacou que continuou a melhorar seu desempenho ao longo da sessão. "É uma oportunidade que a gente deve aproveitar quando está com o carro bom", disse Evans, reiterando sua satisfação em ter superado os competidores do grupo B. Ele ainda acrescentou que está ansioso para ver como o tempo evoluirá durante o dia, na esperança de que a corrida aconteça.

Apesar do sucesso na qualificação, Evans não pontua, já que a corrida é afetada pela chuva e os pontos habituais por pole position não são concedidos nessas condições. Desde sua vitória no início da temporada, em São Paulo, ele não conseguiu mais marcar pontos.

"Para ser sincero, não sei o que fez a diferença hoje. Sinto que estou pilotando da mesma maneira em todas as corridas e em diferentes condições, mas o tempo chuvoso pode ser imprevisível", comentou o piloto.

Com uma histórica dificuldade na temporada, Evans vê a pole position como um impulso necessário. "Essa é uma boa motivação para mim e para a equipe. Agora, o objetivo é transformar isso em um bom resultado na corrida", finalizou.

A programação para a corrida em Berlin estabelece que a 13ª corrida começará às 16h00 (horário local), e haverá também uma 14ª corrida no dia seguinte, com qualificações marcadas para 11h20.