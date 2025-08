Alfa Romeo melhora na Europa, mas vendas nos EUA caem

Quando a Stellantis divulgou os números de vendas da Alfa Romeo nos Estados Unidos para o primeiro semestre de 2025, a situação não foi nada alentadora. A marca italiana viu suas vendas despencarem 34%, com quedas brutais em todos os seus carros. O Giulia, por exemplo, teve uma redução de 32%, enquanto o Stelvio caiu incríveis 40% e o Tonale, 28%. Juntas, apenas 3.164 unidades foram vendidas por lá.

Agora, se você é fã da Alfa, fique tranquilo! Temos boas notícias vindas da Europa. Ao contrário dos EUA, onde os números não empolgam, por lá a Alfa está indo muito bem. No primeiro semestre de 2025, as vendas subiram 33,3%, com 33.116 carros emplacados, segundo a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

Esse número, impressionante por sinal, representa cerca de 10 vezes o que a marca conseguiu nos Estados Unidos. E a explicação para essa diferença está na oferta do SUV compacto Junior, que não existe no mercado americano, mas atrai muitos compradores por ser menor e mais acessível que o Tonale. Isso mostra como as dinâmicas do mercado mudam de um continente para outro.

Ainda falando sobre o Junior, ele traz uma grande vantagem para a Alfa, já que a produção dele utiliza a mesma plataforma que modelos populares, como o Peugeot 2008 e o Jeep Avenger. Isso significa que, ao manter a escala de produção alta, a marca consegue viabilizar também modelos de nicho, como o poderoso 33 Stradale.

E, se você é daquelas pessoas que acham que os SUVs “mataram” os carros esportivos tradicionais, é bom lembrar que as mudanças de mercado são inevitáveis. A mudança no portfólio da Alfa, que agora inclui SUVs como o Stelvio, foi essencial para manter a marca relevante. Claro, ter um Junior também ajuda bastante nessa recuperação.

Por outro lado, a Alfa ainda está bem atrás dos grandes nomes do luxo alemão. Enquanto a marca vendeu mais de 33 mil carros, BMW, Mercedes-Benz e Audi juntos emplacaram mais de 1 milhão de veículos! Mesmo assim, a recuperação da Alfa é um sinal positivo, e a posição atual da marca é melhor do que a da Maserati.

O chefe de marketing da Alfa, Cristiano Fiorio, faz questão de ressaltar que ainda há espaço para sonhar com novos modelos empolgantes. Quem sabe, no futuro, possamos ver de volta os tão amados 8C e GTV, que estão em uma espécie de espera.

A expectativa é que o Giulia continue a ser o carro tradicional da marca, mas com uma reinterpretação. O novo Giulia, previsto para chegar em breve, pode ter um design que foge do sedã convencional, trazendo elementos de SUV cupê, algo como o Peugeot 408. É uma mudança interessante que vai atualizar a linha, mantendo a essência que os fãs tanto amam.

E por falar em novidades, enquanto alguns carros clássicos da Alfa vão ganhando novas versões e apelos, o que resta é torcer para que a marca continue a crescer e inovar, trazendo cada vez mais emoção para nós, apaixonados por carros.