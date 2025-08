SBT planeja reality com Ana Furtado após Chris Flores no comando

O SBT está em negociações avançadas para ter Ana Furtado como apresentadora do programa “Fábrica de Casamentos”. Anteriormente, o programa foi apresentado por Chris Flores e Carlos Bertolazzi. Ana Furtado, ex-apresentadora da TV Globo, é uma das principais escolhas da emissora, junto com Nadja Haddad, para liderar a nova fase do programa.

As gravações do “Fábrica de Casamentos” deverão acontecer no estúdio 8 do CDT da Anhanguera, localizado em Osasco, São Paulo. O estúdio, que já recebeu outras produções marcantes do canal, está sendo preparado para este novo projeto, que se insere na categoria de realities de competição e transformação. Marcelo Kestenbaum será o responsável pela direção geral.

O interesse do SBT em Ana Furtado não é recente. Ela já havia sido cogitada para compor o elenco fixo da emissora após a baixa audiência do programa “Chega Mais”, quando sua participação nas manhãs do SBT foi considerada. A possibilidade ganhou força com a influência de Boninho, seu marido e diretor da TV Globo, que apresentou à diretoria do SBT dados sobre o desempenho de Ana durante seus anos na Globo. Esses dados demonstraram que Ana Furtado não apenas mantinha a audiência, mas também proporcionava resultados positivos em termos comerciais, sendo bem aceita pelo público e pelas marcas anunciantes.

Embora as discussões sobre Boninho e a grade matinal do SBT não tenham avançado, a relação entre ele e a emissora continua em aberto.

Antes do lançamento da nova temporada de “Fábrica de Casamentos”, o SBT também se prepara para a 11ª temporada do “Bake Off Brasil – Mão na Massa”. Este programa contará com a apresentação de Nadja Haddad e o júri de Beca Milano. A estreia está marcada para o dia 9 de agosto.