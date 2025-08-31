Alemanha vê recuperação com SUVs e elétricos; VW Polo fora do top 50

Após um período complicado, o mercado de carros na Alemanha finalmente deu uma guinada em julho de 2025. Segundo a KBA, a associação dos revendedores do país, foram registrados 264.802 veículos, um aumento de 11,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. Para quem acompanhava as vendas, esse respiro é bem-vindo, já que a Alemanha havia enfrentado quedas em sete dos oito meses anteriores.

Porém, mesmo com essa aparente recuperação, a situação até agora no ano ainda deixa a desejar, com um total de 1.667.591 unidades vendidas, resultando em uma queda de 2,5%. O destaque do mês foi o segmento de veículos elétricos, que viu suas vendas subirem 58%. Esses carros agora respondem por 18,4% do mercado, um salto considerável em comparação com os 12,9% do mesmo período em 2024.

A Volkswagen continua dominando o mercado, vendendo 51.938 unidades e alcançando um crescimento de quase 26%. Na lista das dez marcas que mais venderam, apenas a Audi e a Toyota tiveram queda nas vendas, enquanto a Mini se destacou com uma subida impressionante de 54%. Já a Peugeot passou por dificuldades, com uma queda de 16%.

No ranking dos modelos, uma novidade: o VW T-Roc, com 9.397 unidades vendidas, tomou a dianteira, desbancando o Golf, que estava no topo por nove meses consecutivos. O Tiguan também garantiu seu lugar no pódio, consolidando um domínio 100% VW entre os três primeiros. Quem curte essas marcas vai adorar saber que o ID.3, um elétrico, mais que dobrou suas vendas em comparação a 2024.

### Ranking por Marcas – Julho de 2025

A tabela abaixo resume como ficou a disputa de vendas entre as marcas no mês de julho:

| Posição | Marca | Vendas | Participação (%) | Vendas Julho 2024 | Participação (%) Julho 2024 | Variação (%) |

|———|—————-|——–|——————|——————–|——————————|—————|

| 1º | VW | 51.938 | 19,6 | 41.388 | 17,4 | 25,5 |

| 2º | Mercedes-Benz | 24.648 | 9,3 | 23.015 | 9,7 | 7,1 |

| 3º | BMW | 24.523 | 9,3 | 21.179 | 8,9 | 15,8 |

| 4º | Skoda | 23.379 | 8,8 | 18.898 | 7,9 | 23,7 |

| 5º | Audi | 17.172 | 6,5 | 19.436 | 8,2 | -11,6 |

| 6º | Opel | 14.551 | 5,5 | 12.381 | 5,2 | 17,5 |

| 7º | Seat | 13.310 | 5,0 | 12.477 | 5,2 | 6,7 |

| 8º | Ford | 11.524 | 4,4 | 8.917 | 3,7 | 29,2 |

| 9º | Hyundai | 9.461 | 3,6 | 9.053 | 3,8 | 4,5 |

| 10º | Toyota | 8.076 | 3,0 | 8.479 | 3,6 | -4,8 |

No que diz respeito aos modelos, quem andou pelas estradas da Alemanha já deve ter notado a presença marcante do T-Roc. O Golf, mesmo em segundo, ainda é um dos favoritos do público e é adorado pela sua performance e conforto, mas o tempo do Tiguan no pódio mostra que os SUVs estão conquistando o coração dos motoristas por lá.

### Ranking por Modelos – Julho de 2025

| Posição | Modelo | Vendas | % Mercado 2025 | Vendas Julho 2024 | % Mercado 2024 | Variação (%) |

|———|————-|——–|—————-|——————–|—————-|—————|

| 1º | VW T-Roc | 9.397 | 3,5 | 7.856 | 3,3 | 19,6 |

| 2º | VW Golf | 7.026 | 2,7 | 5.026 | 2,1 | 39,8 |

| 3º | VW Tiguan | 5.072 | 1,9 | 4.394 | 1,8 | 15,4 |

| 4º | BMW X1 | 4.945 | 1,9 | 3.434 | 1,4 | 44,0 |

| 5º | Opel Corsa | 4.930 | 1,9 | 4.006 | 1,7 | 23,1 |

Com tantos números e novidades, é fácil perceber que o cenário automotivo está mudando rapidamente. Um refresh que todo motorista estava esperando e que promete aquecer ainda mais o mercado nos meses seguintes.