Novo smartphone oferece ar-condicionado integrado

No dia 27 de agosto de 2025, começou o Realme 828 Fan Festival. E com isso, lançou o Chill Fan Phone, um celular que promete ajudar a apagar o calor, tanto do aparelho quanto do usuário. Essa ideia inovadora foi mostrada em um vídeo pelo fabricante, direto nas redes sociais.

O grande truque desse smartphone é que ele vem com um sistema que funciona como um ar-condicionado. Na verdade, lembra mais um ventilador, mas a intenção é a mesma: refrescar! O aparelho possui uma ventoinha que circula o ar para dissipar o calor.

Detalhes interessantes

Na descrição do produto, a marca compartilhou um vídeo promocional e anunciou no X (antigo Twitter): “Apresentamos o realme Chill Fan Phone, o primeiro celular do mundo com ‘ar-condicionado’! Esse cooler para jogos consegue reduzir a temperatura interna em até 6°C. O recurso funciona como um ar-condicionado: você pode ligar e desligar quando quiser. Sinta-se livre para ser autêntico, livre para relaxar!”

Para ativar essa funcionalidade refrescante, basta apertar um botão no lado esquerdo do celular. A ventoinha é tão poderosa que consegue até empurrar um pato de borracha na água! Mas vale lembrar que essa não é uma ideia completamente nova; marcas como a RedMagic já trouxeram tablets com ventoinhas e videocélulas voltadas para o público gamer.

Este Chill Fan Phone é parte de uma estratégia das empresas para inovar no mercado, trazendo tecnologias que realmente chamem a atenção dos consumidores. Durante o Realme 828 Fan Festival, outras novidades também devem ser apresentadas.

Muita gente ainda tem perguntas sobre smartphones, especialmente sobre o superaquecimento. Os celulares são projetados para se adaptar à temperatura ambiente, seja no calor ou no frio, mas isso pode afetar o desempenho. Em temperaturas extremas, é importante ter cuidado para evitar danos severos ao aparelho, garantindo que as atividades dele não sejam prejudicadas.