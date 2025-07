Aito apresenta SUV M7 no mercado chinês em setembro

O novo crossover grande Aito M7, fruto da parceria entre a Huawei e a Seres, foi apresentado com toda a pompa na China. É um modelo que chama atenção pelo design, baseado no Aito M8, com uma frente mais fechada, faróis de formato diferenciado e detalhes cromados que deixam o visual ainda mais moderno e elegante.

O Aito M7 original surgiu em 2022 e, se você tiver um olhar atento, pode perceber que seu design foi inspirado no SUV a gasolina Dongfeng Fengon ix7. O preço inicial do modelo era de aproximadamente 319.800 yuans (cerca de R$ 44.700). No entanto, em 2023, uma versão atualizada e mais acessível chegou ao mercado, com um preço reduzido para 258.000 yuans (cerca de R$ 36.060). Essa queda ajudou bastante nas vendas, que atingiram 193.342 unidades no ano passado.

Mas nem tudo são flores! Neste ano, as vendas do M7 despencaram cerca de 71% no primeiro semestre de 2025. Para tentar reverter essa situação, a Huawei e a Seres planejam lançar a nova geração do M7 em setembro de 2025, na esperança de recuperar a força no mercado. Ah, e não podemos esquecer que a Volkswagen Tera também começa a ser exportada para a América Latina.

O novo Aito M7 não é apenas mais um facelift. Ele traz novidades no visual e na tecnologia que vão deixar os fãs de carro animados. As maçanetas embutidas, rodas multirraiadas e colunas escuras contribuem para um design mais sofisticado. E para quem gosta de recursos tecnológicos, um sensor LiDAR no teto vai aumentar a segurança e a autonomia. O SUV também deve vir equipado com o sistema avançado de assistência ao motorista ADAS ADS 4 da Huawei, oferecendo funções tão úteis como freio automático e auxílio para estacionar. Se você já pegou trânsito pesado, deve entender o quanto isso pode fazer a diferença.

E a motorização? O Aito M7 utilizará um sistema EREV (Elétrico com Extensor de Autonomia), que é bem semelhante ao do Aito M8. A versão com tração nas quatro rodas promete impressionar, com até 526 cavalos de potência, enquanto a versão mais simples terá tração traseira e 304 cavalos, combinando um motor elétrico com um turbo 1.5 a gasolina. Isso deve oferecer um desempenho muito interessante, ideal para quem curte adrenalina na estrada.

O preço do novo Aito M7 deve ficar entre 249.800 e 329.800 yuans (aproximadamente R$ 34.920 a R$ 46.100). Após sua estreia na China, a expectativa é que o modelo também chegue a outros mercados internacionais, possivelmente sob a marca Seres, que já é conhecida por comercializar a primeira geração do modelo como Seres 7. E por falar em novidades, a FAW Audi também lançou a pré-venda do Q6L e-tron na China — tem muita coisa acontecendo no mercado automotivo!