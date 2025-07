Acidente impressiona com Tesla Cybertruck na Califórnia

Uma Tesla Cybertruck acabou se metendo em um baita problema na Califórnia. Durante a madrugada do dia 20 de julho, a picape elétrica, famosa por seu design inusitado, saiu da estrada e despencou de uma ribanceira em Cajon Pass, cerca de 180 metros abaixo. Imagine a cena!

O acidente rolou por volta das 3h15 da manhã na rodovia I-15. Ainda não está claro o que fez o motorista perder o controle, mas a investigação está em andamento.

Como a visibilidade estava péssima no momento do resgate, a polícia decidiu esperar o sol nascer para começar a retirar a Cybertruck do local. A operação começou às 7h30 da manhã, com a ajuda da empresa Armada Towing.

As redes sociais ficaram recheadas de imagens mostrando a dificuldade para retirar a Cybertruck. Apesar da gravidade da situação, a estrutura de aço inoxidável do modelo parece ter aguentado bem o impacto.

Os danos ao veículo foram consideráveis. Os airbags foram acionados, e duas rodas se soltaram. Porém, o motorista conseguiu sair do carro por conta própria, usando a porta traseira esquerda, que ficou entreaberta depois da batida. É uma sorte que nada mais grave tenha ocorrido.

Até o momento, não se tem notícias de ferimentos ou do estado de saúde do condutor. A Cybertruck, com seu visual muito peculiar, mais uma vez está nas manchetes, mas desta vez por motivos delicados.