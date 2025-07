Europa considera banir carros a combustão de locadoras até 2035

A Europa está se preparando para uma transformação significativa no jeito de dirigir. Países como Alemanha, França e Noruega estão discutindo a proibição de carros a gasolina e diesel nas frotas de locadoras, tudo parte de um plano maior para zerar as emissões de carbono até 2035. Isso faz parte do Pacto Verde Europeu, que tem como meta promover o uso de veículos elétricos e híbridos.

A ideia é que essa troca não aconteça da noite para o dia. A substituição dos carros movidos a combustão vai ser gradual, começando em 2025 em algumas regiões. Isso não abrange só as locadoras; a intenção é também estimular a população a optar por modelos menos poluentes. Imagina pegar um carro com motor elétrico em uma locadora na sua próxima viagem!

Com essa mudança, a expectativa é que os carros elétricos fiquem mais acessíveis e atraentes tanto na hora da compra quanto na manutenção. Além disso, essa popularização deve acelerar a instalação de pontos de recarga pela Europa, tornando mais fácil o uso no dia a dia.

Mas nem tudo são flores. A infraestrutura de recarga ainda deixa a desejar em várias áreas. Há lugares onde os pontos são escassos, o que pode deixar os motoristas na mão quando mais precisam. O Xpeng P7, por exemplo, é um competidor que está de olho no Tesla Model 3, mostrando que a disputa pelo mercado de elétricos está aquecida.

Outro obstáculo é o preço. Apesar dos incentivos, os carros elétricos costumam ser mais caros do que os tradicionais, o que pode desanimar tanto consumidores quanto pequenas empresas. No entanto, a Volkswagen já ultrapassou a Tesla em vendas de veículos elétricos na Europa, mostrando que o mercado está em evolução.

A autonomia dos modelos elétricos ainda é uma preocupação. Para quem precisa fazer longas distâncias, depender de paradas para recarga pode ser um desafio. Mesmo assim, a Europa está firme na sua missão de promover uma mobilidade mais limpa. O Porsche Taycan Turbo GT é um exemplo de inovação, mas mesmo ele ainda enfrenta alguns bumps nessa estrada em direção à popularização.