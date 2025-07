Golden Square Shopping oferece treinos gratuitos de corrida

Golden Square Shopping promove treinos gratuitos de corrida no ABC

Para incentivar a prática de atividades físicas e promover um estilo de vida saudável, o Golden Square Shopping, localizado em São Bernardo do Campo, lança a ação "Corre Golden". Este programa é realizado em parceria com a Cia da Corrida e oferece treinos gratuitos de corrida.

Os treinos ocorrerão entre os dias 21 de julho e 18 de agosto, sempre às segundas e quartas-feiras, das 19h às 20h30. O ponto de encontro será em frente ao Parque Pet Externo do shopping, que está situado na Avenida Kennedy, 700.

As atividades são voltadas para pessoas de todos os níveis de condicionamento físico. Cada sessão começará com um aquecimento, incluindo alongamentos dinâmicos. Os participantes também passarão por exercícios educativos que visam melhorar a postura, a coordenação e a eficiência da corrida. Além disso, os treinos serão separados por distâncias que variam de 5 km, 10 km a 21 km, com um alongamento final após cada sessão.

O percurso se dará pelas avenidas Kennedy e Barão de Mauá, com suporte como pontos de hidratação disponíveis ao longo do caminho. A equipe da Cia da Corrida estará presente em todos os treinos, oferecendo orientação técnica e incentivo para aqueles que desejam iniciar na corrida ou se preparar para desafios maiores.

A participação é gratuita, mas é necessário fazer o agendamento pelo aplicativo do Golden Square Shopping. A idade mínima para participar é de 16 anos, mas menores podem se inscrever se acompanhados por um responsável.

De acordo com o gerente de marketing do shopping, a iniciativa visa proporcionar experiências que estimulem uma vida ativa e saudável. "O Corre Golden soma-se a outras ações que já realizamos, como aulas gratuitas de yoga, reafirmando nosso compromisso com o bem-estar de nossos clientes."

