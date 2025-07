Zeekr lança plataforma SEA-S e inicia pré-vendas do SUV 9X

O novo SUV de luxo da Zeekr, o 9X, já está em pré-venda! Ele será oficialmente lançado no final de agosto, durante o Salão do Automóvel de Chengdu. Embora o preço ainda não esteja confirmado, especula-se que ele comece em torno de 600 mil yuans, que dá mais ou menos uns R$ 83.560.

Um dos grandes destaques do Zeekr 9X é que ele é o primeiro modelo a usar a nova plataforma híbrida chamada SEA-S. Esse sistema promete ser revolucionário, combinando uma arquitetura híbrida de luxo com uma estrutura totalmente elétrica de 900 volts. Para quem já sabe como um bom motor elétrico muda a experiência de dirigir, essa informação soa como música para os ouvidos.

Destaques do Zeekr 9X

Quando falamos de potência, o 9X não decepciona. Com três motores elétricos de carboneto de silício, ele pode chegar a impressionantes 1.400 cavalos de potência. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em menos de 3,1 segundos — perfeito para quem adora aquela emoção ao pisar fundo! E ainda conta com um motor 2.0 turbo que oferece eficiência térmica superior a 46%. Você já deve ter sentido a aceleração vibrante de um bom carro; imagine isso turbinar ainda mais sua experiência ao dirigir.

A bateria híbrida Freevoy, desenvolvida pela CATL, tem uma capacidade de 70 kWh e promete uma autonomia de até 380 km só no modo elétrico. Com o tanque cheio, essa autonomia salta para mais de 1.000 km. E a recarga rápida é um espetáculo à parte: dá para ir de 20% a 80% em cerca de 9 minutos. Isso é uma mão na roda para quem pega estrada ou simplesmente não gosta de ficar muito tempo parado em um posto!

Conectividade e Condução Autônoma

Um ponto alto do 9X é o sistema G-Pilot H9, de direção autônoma nível 3. Com dois chips Nvidia Thor e cinco sensores LiDAR, ele consegue identificar objetos a até 300 metros de distância. Quem já enfrentou trânsito pesado pode imaginar como esse recurso pode facilitar a vida, oferecendo mais conforto e segurança ao volante.

A Zeekr garante que a experiência de condução no 9X será silenciosa e suave, ideal para quem gosta de viajar longas distâncias sem se preocupar com a bateria. Esse novo conceito combina motores elétricos com uma bateria avançada de maneira eficiente, oferecendo conforto e alto desempenho.

Concorrência no Mercado

O 9X foi mostrado ao público pela primeira vez em abril, no Salão de Xangai. A proposta da Zeekr é unir o que há de melhor em veículos elétricos e híbridos. Não é à toa que outras empresas, como a Leapmotor, estão igualmente apostando nos elétricos com modelos como o SUV C11 e o sedã B01. Por aqui, o mercado de SUVs está em constante evolução, e ficar por dentro das novidades é sempre uma boa pedida para os apaixonados por carros.

Olhando por esse ângulo, o Zeekr 9X aparece como uma opção interessante para quem busca inovação e performance em um só veículo. Cada detalhe conta, e quem ama dirigir sabe que um carro como esse pode elevar a experiência nas estradas a outro nível.