Casas por menos de R$ 50 mil atraem brasileiros em paraíso oculto

Com um custo de vida até 60% mais baixo em comparação ao Brasil e imóveis à venda por menos de R$ 50 mil, o Paraguai está atraindo muitos brasileiros que buscam um estilo de vida mais tranquilo e acessível. A grande vantagem? Com o acordo do Mercosul, quem é brasileiro pode se estabelecer por lá sem precisar de visto ou passar por uma burocracia complicada.

Morar em terras paraguaias significa ter mais qualidade de vida. Localidades como Villarrica, Caaguazú e Coronel Oviedo oferecem casas prontas por valores que não vão além de um carro usado Brasil afora. Abaixo, você encontra algumas ofertas práticas que têm chamado atenção:

Casas simples de alvenaria entre R$ 40.000 e R$ 60.000

de alvenaria entre R$ 40.000 e R$ 60.000 Terrenos urbanas de 300 m² disponíveis por menos de R$ 10.000

de 300 m² disponíveis por menos de R$ 10.000 Sítios com 1 hectare a partir de R$ 25.000

Além disso, muitos imóveis preservam o charmoso estilo colonial espanhol, com amplas varandas e quintais que prometem paz e tranquilidade, especialmente para quem sonha em viver fora dos grandes centros.

Gustavo Pereira, um arquiteto que se mudou para Encarnación há dois anos, compartilha sua experiência: “Com o que eu pagaria num apartamento pequeno em São Paulo, comprei uma casa com quintal, garagem e vista para o rio Paraná. Aqui, dá pra viver com dignidade e paz.” Para o Gustavo, a mudança foi um verdadeiro divisor de águas.

Uma facilidade importante para os brasileiros que desejam mudar para o Paraguai é o processo de obtenção da residência legal. A partir do acordo do Mercosul, você só precisa apresentar:

Documento de identidade ou passaporte

Certidão de antecedentes criminais

Comprovante de residência no país

Após dois anos com a residência temporária, é possível solicitar a residência permanente sem a necessidade de sair do Paraguai. Como comenta o advogado César Gaona, “Você cruza a fronteira por Ponta Porã ou Foz do Iguaçu e em poucos dias já está regularizado.” É uma praticidade que poucos lugares oferecem.

Vida barata e infraestrutura em crescimento

O Paraguai é conhecido por sua política econômica liberal, com uma carga tributária baixa e uma energia elétrica super acessível, graças às usinas de Itaipu e Yacyretá. A inflação também se mantém controlada, tornando a vida por lá ainda mais atrativa.

Aqui estão algumas estimativas sobre os gastos mensais:

Aluguel simples: entre R$ 400 e R$ 700

Alimentação mensal por pessoa: R$ 300 a R$ 500

Internet residencial: R$ 70

Combustível: R$ 5,50 o litro (preços de 2025)

Além dos preços acessíveis, o governo tem investido na melhoria da infraestrutura, especialmente nas regiões de fronteira, onde vive uma grande comunidade de brasileiros.

As cidades preferidas dos brasileiros

As cidades mais populares entre os brasileiros incluem:

Ciudad del Este : Um centro comercial cheio de vida, com escolas bilíngues e um comércio robusto.

: Um centro comercial cheio de vida, com escolas bilíngues e um comércio robusto. Pedro Juan Caballero : A poucos passos de Ponta Porã, ideal para quem mantém conexões com o Brasil.

: A poucos passos de Ponta Porã, ideal para quem mantém conexões com o Brasil. Encarnación : Conhecida pela alta qualidade de vida e crescente valorização de imóveis.

: Conhecida pela alta qualidade de vida e crescente valorização de imóveis. Villarrica e Caaguazú: Opções rurais com imóveis acessíveis, perfeitas para aposentados ou famílias que buscam tranquilidade.

Estilo de vida simples, mas em crescimento

É verdade que o Paraguai pode parecer um país mais modesto, mas seu estilo de vida mais lento e acessível está chamando a atenção de muitos. A combinação de imóveis baratos, baixa tributação e um clima semelhante ao Brasil torna o país uma alternativa viável para quem quer fugir da agitação urbana.

Para quem sonha com um novo começo com qualidade de vida, o Paraguai vem se mostrando uma excelente escolha para brasileiros. Com apenas um RG nas mãos e a certeza de que o idioma não será uma barreira, é possível atravessar a fronteira e iniciar uma nova fase em um lugar que, embora fale espanhol, já se adaptou ao português e à cultura brasileira.