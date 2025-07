Xpeng G7 é lançado na China com direção autônoma Nível 3

A Xpeng está dando um show no mercado automotivo. Em junho, a montadora entregou 34.611 veículos e, no primeiro semestre de 2025, foram impressionantes 197.189 unidades vendidas. Isso significa que eles ultrapassaram sua meta anual em mais de 50%. Para quem está de olho nos elétricos, é uma notícia e tanto!

O mais novo lançamento da marca é o SUV elétrico G7, que promete agitar as coisas na China. Ele chega com preços começando em menos de 200.000 yuan, um valor super competitivo! Para se ter uma ideia, isso é bem abaixo do que estava sendo divulgado na pré-venda.

A pré-venda começou em 11 de junho, com o G7 sendo oferecido a 235.800 yuan. E não demorou muito para a marca receber 10.000 pedidos, cada um com um depósito de 5.000 yuan. Enquanto isso, a Xiaomi está correndo para lançar seu SUV elétrico YU7, investindo em uma nova fábrica para acelerar a produção.

### Desempenho e Autonomia do G7

O G7 vem equipado com um motor potente de 218 kW, que acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,5 segundos. Isso é perfeito para quem gosta de um pouco de adrenalina ao dirigir! E falando em autonomia, ele pode chegar até 702 km com uma única carga, dependendo dos testes realizados no ciclo CLTC.

Os motoristas podem escolher entre duas opções de bateria. A de 68,5 kWh proporciona uma autonomia de 602 km, enquanto a de 80,8 kWh consegue alcançar até 702 km. Ambas com carregamento rápido de 800V, que promete facilitar a vida na estrada. Quem já passou por apuros para achar um carregador sabe a importância de ter isso à mão!

### Tração e Tecnologia

Diferente de muitos carros que vêm com tração integral, o G7 é oferecido apenas com tração traseira. Ele se posiciona entre o G6, que é um modelo mais compacto, e o G9, que é maior. Esse nicho no mercado chinês de elétricos está super quente, com marcas como a BYD também lançando novidades, como o Seagull Free Edition.

E a tecnologia do G7 é algo à parte. O carro vem com dois chips Nvidia Drive Orin, com um desempenho de 508 TOPS. Na versão topo de linha, são três chips Turing AI, que totalizam uns impressionantes 2.250 TOPS para funções avançadas. Isso é bem interessante para quem curte tecnologia aplicada à direção, especialmente quando se fala em assistência na condução.

### Inovações que Chamam a Atenção

Um dos destaques do G7 é o head-up display de realidade aumentada criado pela Huawei. Ele substitui o painel convencional, oferecendo navegação em AR, orientações em cruzamentos e avisos dinâmicos de mudança de faixa. Para quem já ficou perdido em um cruzamento, isso pode ser uma mão na roda!

Comparando com seus concorrentes, o G7 mostra que veio para brigar. O preço dele é cerca de 67.700 yuan (aproximadamente 9.500 dólares) mais barato que o Tesla Model Y RWD e 57.700 yuan (cerca de 8.050 dólares) menos que o Xiaomi YU7. Falando nestes últimos, o modelo da Xiaomi fez tanto sucesso que esgotou em três minutos após o lançamento, com 200.000 pedidos confirmados!

E assim, a Xpeng está fazendo barulho e criando uma nova cara para os SUVs elétricos. Se você é apaixonado por inovação e tecnologia sobre rodas, com certeza vai ficar de olho nesse modelo!