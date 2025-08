Xiaomi EV entrega mais de 30 mil carros em julho

A Xiaomi acaba de fazer história no mês de julho de 2025, entregando mais de 30 mil veículos! O anúncio bombou na rede social Weibo e, acredite, é um resultado empolgante que revela a força da marca no mercado automotivo.

Vamos entender o que está por trás desse sucesso? Para começar, o auge das entregas foi impulsionado pelo lançamento do novo SUV YU7, que começou a ser distribuído aos clientes em 6 de julho. É bom lembrar que parte desses carros já estava pronta antes e só agora chegaram às mãos dos motoristas.

Em comparação com junho, quando a montadora entregou cerca de 25 mil veículos, esse novo número significa um crescimento impressionante de aproximadamente 20% em apenas um mês. É um salto e tanto, não?

A Xiaomi não está só de braços cruzados. Para atender a essa demanda crescente, a empresa tem investido pesado. Em julho, abriu 18 novas lojas, totalizando 352 pontos de venda em 97 cidades da China. E não para por aí: são 181 centros de serviço espalhados por 106 cidades! E a expectativa é ampliar ainda mais, com mais 18 novas unidades previstas para agosto.

Na questão da produção, as coisas também estão a mil por hora. Em junho, a Xiaomi adquiriu um terreno em Beijing Yizhuang New City por 635 milhões de yuans. A ideia é erguer a terceira fase da fábrica, que deve ter a capacidade para produzir nada menos que 450 mil veículos por ano. Isso mostra que a marca está realmente apostando no futuro dos automóveis elétricos.

Enquanto isso, a segunda fase da mesma fábrica já passou pela estruturação e começou os testes de equipamentos em julho. Ela vai produzir até 150 mil unidades anualmente, elevando a capacidade total do complexo de Pequim para 350 mil carros! Sem dúvida, a eletrificação está na crista da onda, e já podemos ver isso acontecer até com a Li Auto, que bateu a marca de 3.000 estações de supercarregamento na China.

Mas o coração dessa empreitada é o SU7, o primeiro carro elétrico da Xiaomi, que chegou ao mercado em abril de 2024. Em novembro do mesmo ano, já eram 100 mil unidades entregues! Em março de 2025, o CEO Lei Jun anunciou uma nova meta de produção: 350 mil carros até o final do ano. E não podemos esquecer das outras empresas, como a BYD, que também estão investindo em novos lançamentos, como o SUV elétrico Sealion 7 no Nepal.

Com tudo isso, é impossível não se empolgar! A indústria automotiva elétrico está em plena ascensão, e a Xiaomi está mostrando que veio para ficar. Se você é amante de carros, vale a pena acompanhar essa jornada e ver como ela vai se desenrolar.