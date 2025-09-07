Mundo Automotivo

Xiaomi contrata designer da Lamborghini para veículos esportivos

Xiaomi rouba designer de Lamborghini para fazer esportivos
Xiaomi rouba designer de Lamborghini para fazer esportivos

Fabian Schmolz, um designer do mundo automobilístico, é um nome que chama a atenção. Ele já deixou sua marca no Porsche 718 Boxster, ajudou a transformar o Mission E no icônico Taycan, trabalhou no VisionGT e até desenhou o Lamborghini Temerario. Agora, ele embarcou em uma nova aventura: liderar o design exterior da Xiaomi Auto na Europa. Essa mudança pode ser o que a marca chinesa precisa para mudar sua imagem por completo.

Os primeiros lançamentos da Xiaomi, o SU7 e o YU7, já estrearam no mercado europeu e, como esperado, chegaram rodeados de polêmicas. O SU7, por exemplo, foi apelidado de “Taycan chinês”, enquanto o YU7 recebeu o título de “clone da Ferrari Purosangue”. Proliferaram até memes divertidos como “Mi-sche” e “Fe-rami”. Com a chegada do Schmolz, a expectativa é que esses rótulos fiquem para trás, permitindo que a Xiaomi crie uma identidade única.

A missão de Schmolz não é nada fácil. Ele precisa transformar o design da Xiaomi em algo que faça os apaixonados por carros sonharem. Como bem disse o Li Tianyuan, gerente de design da empresa, tecnologia é algo que se consegue copiar, mas a verdadeira emoção vem do desejo que um carro desperta. O desafio é criar modelos que façam as pessoas pararem e olharem, não só por serem tecnológicos, mas por serem visualmente cativantes.

Com a experiência adquirida em grandes marcas europeias, Schmolz está em uma posição privilegiada para moldar essa nova identidade. Com ele no comando do estilo dos carros elétricos da Xiaomi, essa é a chance de criar um novo capítulo na mobilidade elétrica. A falta de uma tradição automotiva consolidada na China pode, na verdade, ser uma vantagem. Isso significa que a Xiaomi pode se reinventar e explorar novas narrativas sem amarras do passado.

### Ele não é o único

Se você acha que o caso do Schmolz é único, pode se surpreender. Muitos renomados designers europeus têm migrado para a China. Laurens van den Acker, que fez história na Renault, trabalhou com a NIO. Peter Horbury, que tem passagens por Volvo e Ford, é responsável pelo design da Geely e Lynk & Co. Até o Kai Zhang, que vinha da Audi e Mercedes, agora cria na Xpeng. E não podemos esquecer do Charles Treen, ex-Jaguar, que colabora com a BYD no desenvolvimento de elétricos.

Essa movimentação deixa claro que a China não é mais apenas o local de produção de carros acessíveis. Ao contrário, ela se estabeleceu como um verdadeiro centro criativo. Por lá, conceitos de eletrificação e inovação estão sendo testados em grande escala.

Para a gente no Brasil, que tem visto um aumento na presença das marcas chinesas, essa tendência é animadora. Os próximos lançamentos prometem não apenas a tecnologia avançada que estamos acostumados, mas também designs que podem sim competir com os dos grandes nomes da indústria. Estamos curiosos para ver como isso vai se desenrolar.

