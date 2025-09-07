Notícias

Parque alternativo oferece uma opção acessível à Disney

Este parque escondido é o destino perfeito para os preços exorbitantes da Disney
Foto: Diário do Turismo

Para quem é fã dos parques da Disney, mas não quer gastar uma fortuna para ir até a Flórida, tem uma ótima novidade aqui em São Paulo! O Animália Park, que abriu suas portas em 2023 em Cotia, a cerca de 40 km da capital, está se transformando em um dos pontos turísticos mais bacanas do estado.

Com uma área de 350 mil metros quadrados, o parque é um verdadeiro paraíso de diversão para todas as idades. São mais de 20 brinquedos diferentes, um teleférico que proporciona uma vista linda do local, e um zoológico que abriga cerca de 1.200 animais de 170 espécies diferentes. Imagine a quantidade de aventuras que dá para viver por lá!

Atrações diversificadas no Animália Park

Um dos grandes destaques do zoológico do Animália Park são os animais, que incluem leões, zebras, girafas e uma variedade de primatas. Eles passam por programas de conservação super importantes e vivem em habitats que lembram o seu ambiente natural. Os visitantes têm a oportunidade de interagir com alguns desses animais e aprender mais sobre a conservação e os ecossistemas que precisam ser preservados.

Se você é do tipo que adora uma dose de adrenalina, o parque também não decepciona! Com montanhas-russas modernas e brinquedos clássicos para os pequenos, a variedade de opções garante diversão para toda a família, em um espaço seguro e bem planejado.

Ambiente educativo

Mais do que um lugar para se divertir, o Animália Park coloca uma ênfase grande na educação ambiental. Durante a visita, as famílias não só se divertem, mas também aprendem sobre a importância da biodiversidade. A ideia é que ao final do dia, as pessoas saiam não apenas com boas lembranças, mas também com uma compreensão mais ampla sobre os desafios que enfrentamos para preservar a fauna do nosso planeta.

Localização e valores dos ingressos

Situado na Estrada do Furquim, número 1.490, em Cotia, o Animália Park é de fácil acesso por transporte público e conta com uma ótima estrutura de estacionamento, com capacidade para 1.500 veículos. Os preços dos ingressos variam entre R$ 100 e R$ 380, tornando a visita acessível para diferentes orçamentos.

O Animália Park tem planos de continuar expandindo suas atrações e eventos especiais. Combinando entretenimento, aprendizado e conservação, a expectativa é que se consagre como um destino imperdível para quem busca diversão em São Paulo.

